Tõnis Oja: Tuleva tibusid loetakse aastal 2047

Need, kes ei jõudnud seda eelmisel nädalal teha, peavad ootama neli kuud, sest järgmine fondivahetamise periood lõpeb juulis.

Samas võib sissemakseid viia teise fondi kogu aeg. See tähendab, et uued pensionimaksed lähevad üle uude fondi, aga senised jäävad vanasse. Kuna keegi ei oska tulevikku ennustada, milline pensionifond osutub 10, 20 või 40 aasta pärast edukaimaks, siis mina soovitan pensioniinvestoritele just seda varianti.

Ka Tuleva juht Tõnu Pekk on tunnistanud, et tulevikku ei saa ennustada, aga samas on ta toonitanud, et ajalooliselt on pikemas perspektiivis passiivsete indeksifondide, nagu Tuleva fondid on, tootlus olnud aktiivselt juhitavate omast parem.

«See, kas usaldad rohkem Viisemanni või empiirilisel tõestusmaterjalil põhinevat passiivset indeksi järgimist, on strateegiline otsus, mille iga investor peab ise tegema,» toonitas Pekk LHV investeerimisportaali foorumis. LHV pensionifondid Andres Viisemanni juhtimisel on olnud viimastel aastatel edukaimad ning nüüd lubab Tuleva ajaloolise kogemuse põhjal, et nende kaks fondi löövad tõenäoliselt oma tootlustega kõiki teisi ja kasvatavad pensioniinvestorite vara kõige paremini.

Vanarahvas ütleb, et tibusid loetakse sügisel, ning praegu on veel liiga vara öelda, kas oma pensionifondi vahetamine Tuleva oma vastu on kasulik või mitte. Maailma ajaloolise kogemuse põhjal võib ennustada, et umbes viiendik üleminejatest teeb ilmselt valeotsuse. Kas need 15–20 protsenti on senini edukaima pensionifondide LHV, Swedbanki või hoopis praeguse punase laterna SEB fondide kliendid, seda me praegu ei tea.

Pensionifondid on ülipikaajaline investeering ning investorid, kes valivad Tuleva, saavad teada, kas nad tegid õige valiku, mitte selle aasta sügisel, vaid alles mitmekümne aasta pärast. Seega, enamikul Tuleva investoritel tasub tibusid lugeda piltlikult öeldes alles 2047. aasta sügisel.

Me ei tea, kuidas Tuleva pensionifondidel minema hakkab ja kas nad neile pandud väga kõrgeid ootusi ka täita suudavad. Aga Tuleva mõju on meie pensionifondidele tunduvalt suurem, kui esialgu peaaegu olematu turuosa järgi oletada võiks. Tuleva lubadus tulla turule odavate valitsemistasudega fondidega sundis pankadele kuuluvaid fondivalitsejaid jalad kõhu alt välja tõmbama ning need jõudsid oma passiivsete fondidega Tulevast üle kolme kuu ette.

Paistab, et järgmisena võtab Tuleva ette pensionide väljamaksmise süsteemi, mis tundub olevat pensionäride jaoks veel kallim ja kehvem süsteem kui kogumine.