Triin Kutberg: alkoholitootjate ja maaletoojate eesmärgiks ei ole tarbijaid surnuks joota

Alkohol ja alkoholitarbimise harjumused on juba enam kui pool aastat ühiskonnas kirgi kütnud. Nende arutelude teravik on suunatud peamiselt küsimustele, kui palju tõsta aktsiisi ja kui palju keelata alkoholi kättesaadavust ja reklaami. Samas on nendes diskussioonides jäetud tagaplaanile väga oluline aspekt, nimelt alkoholitarbimise kultuur ja selle arendamine.

Esmalt võtab mees pitsi, pärast pits mehe

Joogi- ja toidukultuur on käinud aastasadu käsikäes. See tähendab, et alkohoolset jooki tarbiti eelkõige toidu kõrvale. Selline alkoholitarbimise kultuur on säilinud siiani paljudes Vahemeremaades.

Näiteks võib tuua Hispaania, kus alkoholiga serveeritakse ka tapas'eid ehk näkse ning tihti lihtsalt baari külalislahkusest, mitte aga kasumi teenimise eesmärgil. Mõõdukas alkoholi tarbimine koos söögiga ongi osa sealsest alkoholitarbimise kultuurist.

Samas võib näite tuua Kreekast, kus alkoholi kõrvale tarbitakse ka söögipoolist, kuid üpris levinud on hoopiski alkoholi serveerimine koos veega. Enamikus kohtades ei küsitagi, kas klient soovib vett alkoholi kõrvale, vaid see tuuakse lauda.

Alkoholitarbimine koos toiduga või/ja veega tagab selle, et korraga tarbitakse väiksemaid alkoholikoguseid ning väheneb liigtarvitamise oht.

Alkoholipoliitika rohelise raamatu andmeil iseloomustab Eesti alkoholitarbimist joomine valdavalt joobe saavutamise eesmärgiga ja suurte alkoholikoguste tarbimine korraga binge-drinking ehk purjutamine. See on küllaltki levinud ning aktsepteeritud muster: esmalt võtab mees pitsi, pärast pits mehe.

Igaüks oma kaevikust

Alkoholi liigtarbimise vähendamise eesmärgil on tehtud mitu väga head kampaaniat nagu näiteks «Septembris ei joo» ja «Joome poole vähem». Nende kampaaniate edukus on näidanud, et inimesed tahavad muuta oma tarbimisharjumusi. Selles kontekstis on kõigi asjaosaliste oluliseks rolliks pakkuda vajalikke teadmisi.

Tihti surutakse alkoholiteemalistes diskussioonides alkoholitootjad ja terviseedendajad erinevatesse kaevikutesse, kus nad välise surve tõttu justkui peaks teineteist argumentidega tulistama. Oleks silmakirjalik väita, et alkoholitootjad ei taha oma toodangut müüa. Muidugi tahavad. Alkoholitootjate ja maaletoojate eesmärk ei ole müüa suuri koguseid ja tarbijaid surnuks joota, vaid müüa väikses koguses kvaliteetsemat ja kõrgema hinnaga toodet. Alkoholitootjad ja maaletoojad tahavad, et alkoholi tarbitaks teadlikumalt, mõistlikumalt ja ohutumalt.

Enamik inimesi ei liigtarvita alkoholi, aga ei ole ka karsklased. Meie soov on nendega koos luua alkoholitarbimise kultuuri.

Kui võtad, võta vett vahele!

Alkoholitootjate ja maaletoojate liit algatas märtsis kampaania «Kui võtad, võta vett vahele!», millega kutsutakse inimesi üles iga tarbitud alkoholiklaasi vahele jooma klaasi vett. Alkoholile vee vahele joomine aeglustab alkoholi tarbimise tempot ning aitab vältida olukordi, kus inimesed alkohoolseid jooke liiga kiiresti tarvitades ruttu purju jäävad.

Kultuuri ei saa kellelegi peale suruda, nagu ei saa peale suruda ka alkoholitarbimise kultuuri, kuid meie soov selle kampaaniaga on pakkuda inimestele üht killukest teadmist juurde, kuidas nad saavad oma alkoholitarbimise mõjusid kontrollida. Kampaaniaga soovime jõuda sinnamaani, et iga baar pakuks oma klientidele alkoholi kõrvale vett ja sellega muuta Eesti alkoholitarbimise kultuuri.