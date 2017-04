Vene kirjanik Viktor Šenderovitš Peterburi metrooplahvatuse järel: Tervitused Beslanist*

On teada, et tõega on lood kõige hullemad ajal, mil kõik võib tõsi olla.

Pole teada, kes valmistas ette ja teostas plahvatuse Peterburis, ent Putini maine - täiesti väljakujunenud maine - on selline, et esimene, mis sellega seoses pähe tuleb: pehmelt öeldes toimus kõik talle väga sobival ajal, eks-ole?

Meid ootab nüüd ees täielik päevakorramuutus: «sõda terrorismiga», «poolel teel hobuseid ei vahetata», «kõigil on vaja ühineda üleilmse kurjuse vastu» etc.

No ja, muidugi, ei tohi rohkem kui kolm inimest koguneda.

Tervitused teile, venemaalased, Kaširski maanteelt, mille järel toimus kõigile tundmatu kagebešniku trooniletõus, ja et oleks kuhjaga - ka Beslanist, pärast mida ta keeras kruvid kinni.

* 2004. aasta 1. septembril hõivasid terroristid Beslani kooli, kus jäi teiste seas pantvangi 777 koolilast. Sõjalise kontraoperatsiooni käigus, mis käivitus kaalumata kõiki vähem veriseid võimalusi, hukkus vähemalt 385 inimest - peamiselt lapsed. Pärast Beslani karmistus Putini režiim siseriiklikult veel enam.

Tõlkis: Teet Korsten