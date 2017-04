Postimees 1931. aastal: Nikaragua pealinn jäädavalt hävinenud

Ameerika Ühisriikide mereväe ohvitserid, kes päästetöid juhivad, arvavad, et vahest on õige oletada surnute arvu 1000 ümber. Kaitseliidu poolt on senini maetud 277 laipa. Et ära hoida taudide puhkemist pannakse kõigile elanikkudele sunduslikult kaitserõugeid.

Vähemalt 30 000 peavarjuta jäänud elanikku on linna ümbruse küngastel voodilinadest, tekkidest ja muust sellesarnasest materjalist valmistatud telkides.

New-Yorgi teatel on Nikaragua valitsus otsustanud maavärisemisel hävinenud pealinna mitte enam uuesti üles ehitada. Linn evakueeritakse täielikult. Missugune linn võetakse vabariigi uueks pealinnaks, ei ole veel teada.

Raudteeliinid on purustatud, linn on nii muust ilmast peaaegu täitsa eraldatud ja kiiret abi saab juure tuua ainult lennukitega. Linna 60 000 elanikule jagatakse valitsuse poolt maksuta toiduaineid.

Managua rusudel mässasid leegid veel kolmapäeval edasi. Kogu linn lõõmas tules. Tuli võttis eriti selle läbi metsiku ulatuse, et maavärisemine purustas valgustusgaasi torustiku, millest väljavoolav gaas võttis tuld. Ameerika mereväe sõduritel, kes kogu jõuga päästetöid toimetavad, läks korda tulele piiri panna kolmapäeva õhtul.

3.04.1931