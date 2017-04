Madis Kalvet: rahu Eesti jalgpalli(koondise)s

Eelmisel aastal saadi suured koslepid Portugalilt, Bosnia-Hertsegoviinalt ja Belgialt. Kaks esimest küll eelmise peatreeneri Magnus Pehrssoni käe all, kuid nende tulemuste vari rippus pikalt koondise kohal. Praegu tundub, et kõigel sellel võib lasta unustusehõlma vajuda. Kõigepealt 0:0 viik MM-valikmängus Küprosega ja seejärel maavõistluskohtumises 3:0 võit Horvaatia üle andsid treeneritele edasiseks vajaliku töörahu. Nagu avalikkusele teada anti, on tagasi ka rõõm, mis rootslase juhtimise ajal kaotsi läks.

Eesti jalgpallikoondis pole kunagi löönud vastaseid individuaalsete oskuste ja tehnilise pagasiga. Heaks soorituseks on vaja meeletut tahtmist ja üksteise toetamist. See arusaam on nüüdseks taas mängijateni viidud. Iga Eesti jalgpallisõber teab, kuidas 2002. aasta märtsikuisel murul murti Tallinnas maha Venemaa. Ka toona ületas tahe oskused. Nii hindab ka Eesti jalgpallipublik eelkõige pingutust. Nagu mängus Kreekaga, mis kaotati 0:2, kuid sellega teeniti siiski avalikkuse tunnustus. Lootus püsib, et tahtejõud ja sellega ka töörahu on nüüd tagasi.

Rahu tundub valitsevat ka Eesti jalgpallis üldisemalt. Eesti Jalgpalli Liidus pandi teisipäeval paika president. Furoori valimiste ümber polnudki. Senine juht Aivar Pohlak oli ainus kandidaat ja kinnitati ühehäälselt ametisse. Kuuldavasti keegi teine isegi ei mõelnud konkureerimisele. Üldkogul oli esindatud 95 jalgpalliliidu liiget, kellest presidendi valimisel otsustas oma toetust näidata 86 – kõik nad seisid Pohlaku selja taga.

Kui siit ja sealt on aastate jooksul Pohlaku aadressil kuulda olnud kriitikat, siis toimunud valimised osutavad, et praegu valitud teega ollakse rahul. Teine variant on muidugi, et kellelgi ei ole lihtsalt pealehakkamist, et üldse sellesse ametisse kandideerida või teha asju kuidagi teisiti.

Tasub meenutada, et spordiinstitutsioonide juhte valides on Eestis viimase aasta jooksul käinud pidevalt lööming. Meedias on ilutsenud kõlavad pealkirjad. Lõpuks on keegi saanud väljendada oma solvumist.

Juhti valis ju ka korvpalliliit, kus samuti oli üks kandidaat – Jaak Salumets. Need valimised püsisid meedia huviorbiidis, kuna kahetseti avaliku debati puudumist. Jalgpalliliit tegi asja ära suurema kärata. Lõpuks keegi isegi ei kurtnud avalikult midagi.

Praeguses seisus on jalgpalliliidu liikmed avaldanud toetust senisele ala juhtimisstiilile ning jalgpallikoondis on samamoodi välja teeninud õiguse sammuda edasi valitud teel.