Jaak Madison: mõne riigikogulase Dodge Ram lausa kahvatub Ukraina kolleegide luksusautode kõrval

Ukraina on Eesti liitlane ja partner, olgu see kohe alguses ära öeldud. Kuid siin pean ennekõike silmas Ukraina rahvast, aga mitte korrumpeerunud ametnikke koos suure osaga riigi juhtkonnast. Euroopa Liidu asjade komisjoni kolmepäevane visiit Kiievisse käesoleva nädala algul andis vastuseid paljudele küsimustele ning purustas paljude arvamust, et Ukraina valitsus, riik tervikuna ja president ise on puhtad kui prillikivid.

Ukraina on läbi viinud ja viib jätkuvalt läbi reforme, mis on vajalikud riigi arenguks. Oleme rääkinud sellest ülivõrdes ja sisendanud endilegi, et vohavale korruptsioonile on antud surmahoop ja et läänelik mõtteviis tungib ukrainlaste pähe ka magades. Osaliselt ongi üritatud panna piir varastamisele ja korruptiivsusele, kuid seda pole kaugeltki suudetud välja juurida.

Aga probleem on siiski palju sügavam – terves ühiskonna mõttelaadis. Lähed arsti juurde, et saada elementaarset abi – maksad iseenesestmõistetavalt meelehead. Politsei peab kinni kiiruseületamise eest – pole probleemi, maksad väikese tasu, millega unustatakse rikkumine, ja see sobib seal mõlemale poolele. Soovid normaalset asjaajamist näiteks ametnikega ja saada uut passi kahe päevaga? Taas pole probleemi – maksad ametnikule väikese «vaevatasu» ning ei peagi ootama 30 päeva.

Kas riigijuhtide puhul on asi teistmoodi? Naiivsete jaoks kindlasti. Mina pole aga naiivne, vaid pragmaatiline realist. Suheldes nii tavaliste ukrainlaste, ettevõtjate, kodanikuühiskonna esindajate ja kohapealsete Eesti ettevõtjatega, siis avardub pilt, mis on vastik. Vastik, sest omakasupüüdlikkus varastamise ja meelehea vastuvõtmisega pole kuskile kadunud, vaid on muundunud lihtsalt veidi rafineeritumaks.

Piltlik näide eelpool mainitud mentaliteedist on Ukraina parlamendisaadikute autopark. Mõne meie riigikogulase Dodge RAM või Jaguar on Ukraina kolleegide viimaste mudelite tippluksusautodega võrreldes nagu tavalise keskklassi ametniku sõiduvahend. Nali seisneb aga selles, et rahvasaadiku palk Ukrainas on väiksem kui Eesti miinimumpalk.

Ülemisel real vasakult esimene: Sotside ridadesse kuuluv riigikogulane Tanel Talve Toompea lossi parklas, taustal tema Dodge Ram 1500 Sport Crew Cab. Ülemisel real vasakult teine: Petro Porošenko Blokki kuuluva Ukraina parlamendisaadiku Sergei Aleksejevi käsutuses on 2011. aasta Ferrari 458 Italia, mis maksab umbes 210 000 eurot. Alumisel real vasakult esimene: Erakonna Taassünd liige Valentin Netšiporenko sõidab ligi 180 000 eurot maksma läinud 2010. aasta Morgan Aeroga. Alumisel real vasakult teine: Petro Porošenko Bloki liikmele Dmõtro Andrijevskile kuulub 2012. aasta Bentley Continental GT. Sõiduki maksumus küündib umbes 160 000 euroni. / Kollaaž

Korruptsioonitsunft

Ei pea olema hiromant, et läbi näha seos Ukraina oligarhide tegutsemisvabaduse, parlamendisaadikute elustiili ja altkäemaksu vahel. Selle taustal aga on kannataja tavaline ukrainlane, kellele on räägitud alati uue võimu tulekuga, et nüüd uue valitsemisega pannakse korruptsioonile piir. Kuid oh ei! Kes aga on sinna tsunfti sattunud, see ka on läinud libedale ahnele varastamise teele.

Võtame mõne näite, mis on selle tulemuseks. Õpetaja keskmine palk on 2500 grivanat ehk tervelt 80 eurot. Lugesite õigesti – 80 eurot! Pensionär lepib ligi 50 euroga kuus, poemüüja peab toime tulema 70 euroga kuus. Sinna juurde veel rääkimata teedest, kust oleks äsja sõda üle käinud, ning olematust tervishoiusüsteemist, kus ellu jääb vaid see, kes maksab.