Juhtkiri: ahneimad ahnemate hulgast

Osa Eesti poliitikute tegevust suunavad väga lihtsad, vaat et loomalikud instinktid: rumalus, ahnus ja hirm. Seda kohtab küll igas riigis, kuid meil avalduvad need paraku puhtal ja segamata kujul. Üheks lakmustestiks on kas või see, kuidas mõned riigikogu liikmed käivad ringi kuluhüvitisega, mis on riivanud avalikkuse õiglustunnet juba pikki aastaid ja erinevate parlamendi koosseisude vältel.