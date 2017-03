Sevastopoli võitleja

Tõnis Paltsul on miljoni dollari vaatega maatükk Musta mere veerel Krimmi poolsaare kõrgel mäeküljel. See maatükk on täis Nõukogude sõjaväe mäekülje sisse uuristatud rajatisi. Tegelikult varemeid. Paltsu maatükist lühikese laevasõidu või mägise jalgsimatka kaugusel lahesopis varjub Nõukogude allveelaevadele sügavale mäe sisse uuristatud salabaas. Veel mõni aasta tagasi, kui Krimm oli Ukraina valitseda, oli see turistidele avatud.

Palts ostis kuurordiks sobiva maatüki kümme aastat tagasi Ukraina võimudelt Krimmis. Kindlasti oli see ost üpris riskantne juba toona, korrumpeerunud Ukraina valitsemise ajal. Aga kuidas Krimmi maetud miljonid nüüd vähemalt tagasi saada, kui Krõm on naš? Vene sõdalased peavad mägesid enda omaks ja tahavad need Paltsult lihtsalt ära võtta, Paltsu maaostu peavad nad tühiseks. Esimese kohtulahingu Sevastopolis Palts igatahes võitis.