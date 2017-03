Marleen Allemann: kuidas Eesti narkopoliitika taastoodab sõltlasi?

Alates hetkest, mil ilmus pikka aega edetabeleid vallutanud raamat «Kuidas minust sai HAPKOMAH», on uimastisõltuvust ja Eesti narkopoliitikat puudutav olnud üha rohkem päevakorras ning probleem on kahtlemata varasemast enam jõudnud ka avalikkuse teadvusesse.

Alles mõne nädala eest käsitles Kanal 2 saade «Radar» (21.03.2017) narkoprobleemi Narva näitel ning ka hiljutises Vikerraadio «Reporteritunnis» (20.02.2017) oli teemaks süstivad narkomaanid ning sõltlaste pealekasv.

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse[1] andmetel oli Eestis 2014. aastal uimastitarbimisest põhjustatud surmajuhtumeid miljoni elaniku kohta ühtekokku 113. See tähendab, et ületasime selle näitajaga märkimisväärselt Euroopa Liidu keskmist, mis oli 19,2.

Niisiis oleme olukorras, kus Eesti on uimastitarbimisest põhjustatud surmade arvu poolest Euroopas absoluutses esirinnas, kuid nii avalikus arutelus kui reaalpoliitkas prevaleerib siiski pigem karistusmeetmetele keskenduv, mitte kahjusid vähendav lähenemine.

Jälgides vastavasisulisi debatte meedias, tundub, et ülekaalus on senise poliitika jätkumist toetavad jõud, ning need, kes pooldavad pigem tugevamalt kahjude minimeerimisele suunatud lahendust, on vähemalt praegu veel vähemus.

Nagu näitas ka terav diskussioon Põhja-Tallinna süstlavahetuspunkti asukoha üle, näivad need kaks osapoolt kahjuks olevat teineteisest sedavõrd kaugel, et lähiajal mingisuguselegi üksmeelele jõudmisest on tõenäoliselt liigagi vara rääkida.

Sellele vaatamata ja samas ka just selle tõttu, võiks nii poliitikud kui laiem avalikkus tõsisemalt järele mõelda, kuidas Eesti praegune narkopoliitika suuresti pigem süvendab sõltuvusprobleemi.

Kuidas represseeriv narkopoliitika taastoodab sõltlasi?

Laias laastus võib uimastipoliitika jagada kaheks erinevaks lähenemiseks. Nimelt võib narkopoliitika olla represseeriv ehk narkomaanias kriminaalset fenomeni nägev ning läbi karistusmeetmete tarbimise vähendamisele keskenduv, kuid võimalik on ka kahjude vähendamisele suunatud poliitika, mis käsitleb uimastisõltuvust eeskätt sotsiaalse ning terviseprobleemina, pidades olulisimaks kahjude minimeerimist.

Eesti puhul, kus narkosõltuvus on ilmselgelt tõsine probleem, on niisiis tegemist pigem karistava poliitikaga riigiga ning näib, et poliitika kujundajate tasandil justkui ei aduta, kuidas selline lähenemine võib sõltlasi hoopiski taastoota.

Nimelt tulid USA poliitikateadlased Anne Schneider ja Helen Ingram juba 90ndate lõpul välja teooriaga, kus nad muuhulgas väitsid, et avalikud poliitikad toimivad enamasti olemasolevaid sotsiaalseid konstruktsioone jõustavana, kuid soovi korral ja õige lähenemisnurga puhul võivad need olla ka muutusi ellukutsuvaks jõuks.

Teadlased leidsid, et ühiskonnas eksisteerib üldjoontes neli erinevat sotsiaalset gruppi, kes eristuvad selle alusel, kuivõrd suur on nende poliitiline mõjukus ning kas neid tajutakse avalikkuses pigem positiivse või negatiivsena.

Seega on olemas nn eelistatud, keda nähakse positiivses valguses ning kellel on valijaskonna mõttes ka üsna arvestatav poliitiline mõju (nt keskklass, väikeettevõtjad, eakad); «rivaalid», kes on samuti mõjukad, ent ühiskonnas ebapopulaarsed (nt suurpankade ja –korporatsioonide esindajad); «ülalpeetavad», kelle hääl pole poliitika kujundamises küll eriti kuuldav, kuid keda nähakse pigem positiivsena (nt suurpered, puudega inimesed jne) ja «hälvikud», kes on ühtaegu nii vähemõjukad kui negatiivselt tajutud. Just viimase sotsiaalse grupi alla paigutuvad nt kurjategijad, illegaalsed immigrandid, aga ka narkomaanid.