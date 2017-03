Proua Brexit

Kindlat kätt Brexiti-tüüril hoidnud Theresa May (59) viis kolmapäeval artikkel 50 käivitamisega lõpule ühe peatüki tööst, mida oli eelmisel aastal valitsusjuhiks saades alustanud.

Ehkki May nimi on saanud Brexiti sünonüümiks, oli Konservatiivse Partei juht ise Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise vastu. Peaminister on aga öelnud, et Brexit tähendab Brexitit ja kui protsessi on juba alustatud, tuleb see lõpule viia.

Kindlameelsuse poolest Margaret Thatcheriga võrreldud May on näidanud, et suudab võtta vastutuse ka ebapopulaarsete otsuste eest.

Siin sarnasus Thatcheriga lõpeb. May on tuntud naisõiguslane ja lubanud puhastada konservatiivid sotsiaalreformiga Thatcheri ajal tekkinud vastiku partei mainest. Raske ennustada, kas kunagi hiljem mäletatakse Mayd pigem selle või Brexitiga seoses.