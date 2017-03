Ingvar Viin: planeeritav automaks maksuteooria luubi all

Jättes selle negatiivse asjaolu kõrvale ja aktsepteerides valitsuse kehtestatavat automaksu kui ühekordset baaskompensatsiooni, jääb silma kahjuks veel üks mõistetamatu nüanss. Nimelt saavad vanemate (ehk enam õhku saastavate) autode omanikud soodustust kuni 80 protsenti.

Siin jõuamegi tagasi algusesse. Nimelt esitas valitsus algul automaksu kui varamaksu ja väitis, et auto võimsus on piisavas korrelatsioonis auto maksumusega, et seda automaksu määramisel aluseks võtta. Kui tegemist oleks endiselt varamaksuga, oleks selline soodustus mõistetav.

Nagu artikli alguses öeldud, on uus eesmärk siiski keskkonnahoid. Paslik võrdlus oleks seega kontseptsioon, kus keskkonna­ministeerium sätestaks ühtäkki erandi, et paiksed saasteallikad, mis on püstitatud Nõukogude Liidu ajal, saavad õhusaastetasudelt 80-protsendist soodustust.

Kogu seda teooriat reaaleluga sidudes tuleb välja, et Euroopa Liidu ühe vanima autopargiga riik loob olukorra, kus vanema auto ostja maksab salongist autot ostvast inimesest kas kuni 80 protsenti vähem automaksu või pääseb sellest sootuks (kui auto on eelnevalt juba pärast seadusemuudatust omanikku vahetanud) ja võit vanema auto ostust on rahaliselt (mitte protsentuaalselt) seda suurem, mida võimsamat autot inimene osta soovib.

See on täiesti vastupidine eesmärgiga transpordist tekkivat keskkonnamõju vähendada. Valitsuse sõnastatud eesmärk tähendaks, et Eesti peab oma autoparki kindlasti uuendama ja eelkõige just vanad ja võimsad masinad kui kõige saastavamad liiklusest eemaldama.

Kahjuks luubi all olnud keskkonnalõiv maksuteooria tuleproovi ei läbi. Hundil läheb maskeeringuks peale visatud lambakasukas põlema. Ma nõustun valitsuse seisukohaga, et auto kasutamist võiks rohkem tasustada, ja ma mõistan, et see teema on väga nüansirikas ja keeruline.

Seniks kuni hästi toimivat rohelist automaksu välja mõelda ei suudeta ja kui valitsus ilmtingimata soovib autoomanike pealt rohkem riigitulu teenida, soovitaksin maskid eest võtta ja kehtestada automaks traditsioonilise varamaksuna.