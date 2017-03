Toomas Alatalu: keset Euroopat on auk nimega Lääne-Balkan

Lääne-Balkan on Euroopa Liidu poolt kasutusele võetud poliitmõiste tähistamaks neid Balkani poolsaarel olevaid riike, kes alles taotlevad liikmesust või teevad selleks ettevalmistusi. Nendeks on Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo, Makedoonia, Montenegro, Serbia, kes pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga moodustavad veel liitumata ala ELi sees (lõunast raamib seda auku ELi liige Kreeka).

Nagu loodus, nii ei salli ka poliitika tühjust ja märtsi algul toimunud Euroopa Ülemkogu oli sunnitud arutama olukorra teravnemist kõikides Lääne-Balkani riikides. Sest, ja seda tõdeti avalikult, Moskva ei maga!

Sel esmaspäeval viibis Kremlis Serbia peaminister Vucic, kellele Putin soovis edu pühapäeval (2. aprillil) toimuvatel presidendivalimistel. Kuna Vucic lubas jätkata «sõjalist neutraliteeti» ehk siis mitte astuda NATOsse, avalikustati samas Venemaa kingitus Serbiale: kuus MIG29t ja 30 tanki T-72. Kaks nädalat varem oli Vucici kinnitanud Belgradi väisanud ELi välispoliitika juhile Serbia ELiga liitumise soovi.

Ehkki Mogherini kõnet kohalikus parlamendis kattis kõnekoor paremalt tiivalt – «Serbia ja Venemaa. Me ei vaja Euroopat». Eile aga ratifitseeris USA senat Montenegro NATOsse vastuvõtmise lepingu. Obama päevil jäi see tegemata mõjukate senaatorite vastuseisu tõttu. Täna pole kellelegi saladus, et pesuehtsad Vene rahvuslased võtsid osa ja jäid vahele oktoobris toimunud riigipöördekatses eesmärgiga vältida Montenegro liitumist NATOga.

Kremli vastutegevus ELi ja NATOga liitumise kavadele võttis tõsised tuurid üles 2015. aastal ehk siis pärast sündmusi Krimmis ja Novorossija-projekti läbikukkumist Lõuna-Ukrainas ja Transnistrias. Praegu annab see lisaks Serbiale ja Montenegrole endast märku ka Makedoonias. Loetelu läks küll pikaks, ent tasub teada kooslust nimega CEFTA (Central European Free Trade Agreement) ehk siis Kesk-Euroopa vabakaubanduslepe, mis on olnud ettevalmistuskohaks kõigile Ida-Euroopa riikidele enne liitumist ELiga.

Sinna vastuvõetud lahkuvad CEFTAst, ent nimetus «Kesk-Euroopa» on säilinud ja praegu kuuluvad sinna mainitud kuus Balkani riiki ja Moldova. Viimane on ühtaegu hiljem ja hilinemisega eksnõukogulastest moodustatud Idapartnerluse liige, ELi ametliku 7. kandidaatriigina on aga kõikjal kirjas (osalt Balkanil asuv) Türgi, kes peab sõda naabruses ja sõnasõda kogu Euroopaga. Ning just selles, geopoliitikast üle ummistunud alas kalastab praegu ka Kreml, ja mitte edutult – Moldova uus president on kindlalt tema mees.

Euroopa Ülemkogul üllatas kõiki sellel viimast korda esinenud Suurbritannia peaminister Theresa May, kes kinnitas, et 2018. aasta suveks Londonisse kavandatud WB6 ehk Lääne-Balkani tippkohtumine toimub (eelmised 2014 Berliinis, 2015 Viinis, 2016 Pariisis, 2017 toimub Triestes, Itaalias).

Igal juhul võttis ülemkogu May pakkumise vastu. Ühed näevad selles brittidele n-ö ümbermõtlemise (jäävad ELi?) aja jätmist, teised Londoni-Washingtoni erisidemetest avanevat võimalust Donald Trumpi kaasamiseks mängu. Asi on selles, et WB6 tippkohtumistel on alati osalenud ka Horvaatia ja Sloveenia liidrid. Viimasest on aga pärit Trumpi abikaasa Melania ja tänu sellele kutsutakse Trumpi kohapeal koguni Balkani väimeheks – Balkan’s son-in-law.