Hendrik Agur: defitsiitne normaalne inimene

Vahetevahel tahaks küsida: inimesed, mis teil viga on? Ühiskonnas on palju kurjust, kadedust ja väiklust. Kiusamine (vaimne ja ka füüsiline) algab lasteaiast ja jätkub läbi kooli täiskasvanute maailmas. Mis see siis muud on, kui täiskasvanud elujõus inimesed loobivad üksteisele kaikaid kodarasse, kiibitsevad, halvustavad, teevad pahatahtlikke avaldusi, lehelugusid ja kaebusi, elavad negatiivse märgiga argielu? Kulutavad ennast ja teisi.

Vahel mõtlen, milline väärtus on tavaline normaalne inimene. Sõbralik, positiivse ellusuhtumisega ja heatahtlik. Sooviks neile medalid kaela panna. Oleks neid vaid rohkem. Ühiskonnal on eluline vajadus kasvatada normaalseid toredaid inimesi. Kasvatagem ja õpetagem siis neid ning märgakem!

Koolidel on siin võtmepositsioon, kuid sooviksin tajuda ka Eesti Olümpiakomiteed partnerina tavalise ja normaalse vaimselt ja füüsiliselt terve Eesti inimese kasvatamisel.