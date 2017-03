Igor Taro: miks hävitatakse Eesti maakonnad?

Nii maanteeameti kui ka mõne teise ministeeriumi plaanist kumab läbi kavatsus koondada neile minevad teenused nelja regioonikeskusesse. Eelnõu seletuskirja põhjal on alust sügavalt kahelda väites, et maakonnad jäävad riikliku haldamise üksusteks, kus on elanikele tagatud vajalikud riigiteenused.

Kokkuvõttes viib see ikkagi ääremaastumise süvenemiseni ning sisuliselt maakondade kadumiseni. Viimati soovis Eestit oblastiteks jagada Stalini režiim, mis pidi peagi tunnistama selle ebaotstarbekust. Arusaamatu on soov stalinismiaegset lähenemist reanimeerida.

Kummalisena mõjub ka plaan jagada omavalitsused kaheks: tavalisteks ja maakonnakeskuse linnadeks ja valdadeks. See toob kaasa teatava killustumise ning põhiseadusliku vastuolu. Riigikogu ja europarlamendi valimiste korraldamine pole ka sisult ega vormilt omavalitsuse ülesanne, et seda linnadele ja valdadele üle anda.

Probleemseid kohti reformi läbiviimise viisis on maavalitsused toonud kooskõlastusringil esile paarikümne lehekülje jagu ja kõik nad seostuvad ühel või teisel määral tarbetu kiirustamise ja vähese läbimõtlemisega. Mõistlik tähtaeg mahuks vabalt ka valitsuse tegevusperioodi enne järgmisi riigikogu valimisi, enne mida peaks reform kindlasti teostuma.

Kaasnev nähtus on pädeva personali lahkumine maavalitsustest juba praegu. Üks-kaks töötajat on lahkunud keskmiselt igast maakonnast – need on esimesed pääsukesed. Kui oma valdkonna asjatundjad süsteemist lahkuvad, siis saab see olema kaotus süsteemile, mitte lahkujatele. Üsna pea pole neid tühimikke enam kellegagi täita, sest likvideeritava asutuse ametikohtadele uusi konkursse ei korraldata.

Kodanikud peavad lihtsalt leppima, kui teatud toimingud jäävad kuudeks seisma, sest pole uut tegijat. Maavanemate pärast pole seevastu tarvis muretseda, sest enamik läheb nagunii kohalikele valimistele ning suur osa jätkab ilmselt ka mõnes omavalitsuses juba oma varasemate ülesannete ülevõtjana.

Ka riigikogu riigireformi probleemkomisjon rõhutas, et maavalitsuste tegevuse lõpetamine peab toimuma sujuvalt ja niimoodi, et ülesanded üle võtvad asutused oleksid selleks valmis. Kui juhtisin sellele paari päeva eest Toompeal IRLi fraktsiooni kutsutud riigihaldusministri tähelepanu, oli tema vastus, et etteantud tähtaeg on poliitiline otsus, millest tuleb lähtuda.

Mulle on uudiseks, et poliitika tegemine tähendab vaid kivisse raiutud otsuste pimesi täideviimist. Eeldasin, et poliitika osa on lahendada arutelude käigus selgunud kitsaskohad. Eksimine on ju inimlik, mõnikord isegi valitsuse tasandil. Selle tunnistamine ja plaani korrigeerimine tagab seevastu edu.