Andrei Kuzitškin: milliseid sadistlikke meetodeid kasutasid küüditamistimukad?

«1937.-1938. aastal oli meil umbes 3000 inimest, kellele mõisteti kõrgeim karistusmäär. Me kasutasime karistuse täideviimiseks kaht meetodit: mahalaskmine ja kägistamine [...] Kokku kägistati ligikaudu 600 inimest [...] Operatsioon käis järgmiselt: ühes toas sidus viiest inimesest koosnev grupp süüdimõistetu kinni, siis viidi ta aga teise tuppa, kus kägistati nööriga. Kokku kulus iga inimese peale kõige rohkem minut.»

Mõned timukad lausa võistlesid, kes suudab paremini tappa süüdimõistetu üheainsa jalahoobiga kubemesse. NKVD uurija Ivanov kasutas spetsiaalset sarve, millega rebestas vastuhakkajatel suid ja lõi hambaid välja. See sadist liikus «likvideerimiste» ajal ringi valges kitlis, mistõttu kolleegid kutsusid teda «arstiks».

Kohustus üksteist mõista

Nii ränka inimlikku valu ei saa unustada. Seepärast korraldas noorteliikumine Avatud Vabariik 25. märtsil Narvas küüditamisohvritele pühendatud mälestusürituse. Tartu Ülikooli Narva Kolledži seinte vahele kogunesid vene ja eesti noored ühiselt arutama raskeid küsimusi: kuidas ületada ideoloogiline lõhe, mis lahutab maa vene ja eesti kogukonda; kas Eestis on vaja tähistada 9. maid kui võidupäeva; kuidas tagada, et eestivenelased hakkasid 24. veebruari iseseisvuspäeva pidama ka enda pühaks. Lihtsaid vastuseid neile küsimustele ei ole.

Narvas mälestati küüditamise ohvreid. / Sergei Stepanov

Kuid usun, et just ühine ajalooline mälestus küüditamistragöödiast, milles stalinismi ebainimliku poliitika ohvriks langesid inimesed rahvusest sõltumata, suudab ühendada neid, kes on võimelised võõraid kannatusi tajuma kui enda oma. Nagu teada, ei saa inimest vägisi õnnelikuks teha ega sundida vastu tahtmist armastama. Aga üksteist mõistma ja rahvuslikke traditsioone austama oleme lihtsalt kohustatud. See annabki lootust ühises tulevikuks.

Õhtul suundusid arutelul osalenud Raekoja platsile ja süütasid üheskoos küüditamisohvrite mälestuseks küünlad. Tuhanded küünlad, mis Narva Raekoja platsil 25. märtsil hubisema lõid, võivad süüdata leegi ka meie hinges ning peletada sealt minema tarbetud hirmud ja eelarvamused.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.