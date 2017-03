Lauri Beekmann: alkoholipoliitika aeglusest ühe meetme näitel

2011. aasta «määrusega on säilitatud kohustuslik koostisosade loetelu ja kehtestatud kohustusliku toitumisalase teabe (energiasisaldus ning rasvade, küllastunud rasvhapete, süsivesikute, suhkrute, valkude ja soola sisaldus) esitamise nõue alates 16. detsembrist 2016. Need sätted ei hõlma alkohoolseid jooke».

Niisiis näeme enda silme ees lahti rullumas protsessi, mille juured on vähemalt 1982. aastas. Ja kogu selle perioodi arutelude tulemusena on püsivalt otsustatud, et alkohol on selline tootegrupp, millele sellist lisakohustust ei ole vaja panna. Kas on võimalik ette kujutada, et selline ettepanek – «Teeme õige alkoholile erandi» – sai tulla kuidagi ilma otsese alkoholitööstuse surveta? Kujutate ette, kui piinlik võis sellise absurdse ettepaneku esmane tegemine olla?! Ja kui piinlik on nüüd näha, et seda põhimõtet hoiti elus 35 aastat.

Tähelepanelik lugeja aga ehk on märganud alkoholitootjate omapoolseid vabatahtlikke algatusi erinevates riikides, ja nii see tõesti on. Siin-seal on erinevad alkoholitootjad vabatahtlikult teatud infot hakanud avaldama. Kuid nende suhtumine ei ole selgelt alati selline olnud. Mida kinnitab ka nüüdne Euroopa Komisjoni aruanne. «Tootmisharu seisukoht on selles küsimuses viimasel ajal märkimisväärselt muutunud. Kui varem olid toidukäitlejad vastu igasugustele täiendavatele märgistamisnõuetele, siis praegu tunnistab enamik sektoreid, et tarbijatel on õigus oma jookide koostist teada.»

Kus oli see arusaamine siiamaani? Kus olid tootjate vastutustunne ja eetilisus kõik need varasemad aastad? Tegemist ei ole mingi valdkonnaga, kus oleks tehtud olulisi avastusi ja uusi leide. Väide, et tootjad on nüüd äkki siiralt vastutustundlikud ja teeksid neid samme ka ilma välise surveta paistab olevat väga ebatõenäoline. Alkoholitootjate aktiveerumine teatud valdkondades kompromissi leidmiseks on selgelt suurenenud pärast 2006. ja 2010. aastat, mil vastavalt võeti vastu Euroopa Liidu esimene alkoholistrateegia ning esimene globaalne alkoholistrateegia (WHO). Nad on arusaanud, et liikvele on läinud sarnased arengud, mis tabasid varemalt tubakapoliitikat. Kui nad jääksid põikpäiselt absoluutselt kõigele vastanduma, lükkaksid nad ennast ise nende ümarlaudade tagant eemale. Nii on nad nendele laudadele hoopis asetamas eneseregulatsiooni ettepanekuid väites, et nad on piisavalt vastutustundlikud, et ise ennast reguleerida ja et riiklikke eneseregulatsioone pole vaja. Nad tunnevad, et köis nende kõri ümber on vaikselt kokku tõmbumas ja midagi on vaja teha. Selle tegemise peamine motiiv näib aga selgelt olevat protsessi viivitamine ja võimalikult varjatud pidurdamine.

Liikmesriigi võimalused Iirimaa näitel

Oleme senimaani seda teemat vaadanud Euroopa Liidu kontekstis, kuid alkoholipoliitika on peamiselt siiski iga liikmesriigi vastutus. Pöörame aga siis pilgu ühele riigile, kes astub omalt poolt reaalseid samme. Iirimaa rahva tervise alkoholi eelnõu (Public Health Alcohol Bill) plaanib muude meetmete seas kehtestada ka kohustuslikud tervisehoiatused ja märgistused, mis sisaldaks toote kaloririkkust. Selle vastu on aga astunud 11 Euroopa Liidu liikmesriiki – Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Holland, Slovakkia, Austria, Bulgaaria, Tshehhi Vabariik, Poola, Rumeenia ja Hispaania. Nende riikide hulgas on Euroopa suurimad õlle- ja veinitootjad ning nende mureks on muidugi Iirimaa regulatsiooni mõju ühisturule. Ning oma vastuhääle on andnud ka Euroopa Komisjon ise.