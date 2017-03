Ene Pajula veste: mammi ei näe punasel värvil mingit süüd

Teisalt nõudis samas küsitluses üks teine meesterahvas, et peaministriks saagu Tiit Vähi, kes tunneb idanaabri hingeelu teistest paremini ja saavutab nendega kindlasti igikestva sõpruse. Ei jää üle muud kui loota, et inimesed suudavad oma erimeelsused lahendada ilma käsitsi kokku minemata.

Nagu näiteks selleski küsimuses, kas püstitada president Pätsile mälestusmärk või mitte. Tegelikult on see vaidlus Eesti klassika – üks räägib aiast, teine aiaaugust. Ühed ütlevad, et Pätsi osa Eesti Vabariigi sünnis ei ole võimalik üle hinnata, see on see, mille poolest ta austust väärib. Teised ütlevad, et igavene renegaat, kehtestas vaikiva ajastu, pani vapsid kinni ja müüs riigi tagatipuks venelastele maha – et kuna Toompeale kannatas miljonipeldikut rajada, siis võib sinna ka Pätsi monumendi panna.

Nojah, eks õigus ole mõlemal poolel. Sõltub, kummast otsast vaadata. Ja jälle peab mammi meenutama oma vanemaid, kes talle varakult selgeks tegid, et maailm ei ole mustvalge, siin on palju värve ja varjundeid. Pealegi on igas halvas ka oma hea pool, ja igas heas ka midagi, mis nii väga hea ei ole. Pole nii, nagu nõukogude ajal: sa kas oled meie poolt või meie vastu! Meenutatagu kasvõi nõukogudeaegseid filme, kus peategelasel olid kas inglitiivad või saatana sarved, ei mingeid vahepealseid valikuid.

Selle Pätsi samba üle mammi siiski arutleks natuke oma teadmiste piires, kuigi ilmselgelt need, kes kokkusurutud lõuapärade ja rusikas kätega oma seisukoha juurde jäävad, seda niikuinii ei kuula. Mis eriti veider, seda nui neljaks olekut näib olevat kõige rohkem nendes, kes sovetiaja jälgi endas kõige vihasemalt eitavad.

Mammi meelest pidi Päts olema üks sirge seljaga mees. Mõelda, mis olukorras Eesti Vabariik välja kuulutati. See oli tõesti hetk, kus polnud aega uinamuinatada: siitpoolt vaadates ja sealtpoolt vaadates. Otsus tuli langetada ja seda tuli teha kohe. Muidugi ei olnud Päts ainus, kes seal juures oli, aga siiski näib, et tema kindlameelsus oli oluline.

Mis puutub vaikivasse ajastusse, siis teavad asjatundjad kindlasti paremini kui mammi, et 1918. aasta veebruarist kuni sügiseni 1933 oli Eestis 24 valitsust. Inimesed olid sellest kõigest surmani tüdinud ja mammi on tundnud õige mitmeid tolleaegseid inimesi, kes olid siiralt rahul, et Päts selle lõputu jauramise, mida tollal lehmakauplemiseks nimetati, ära lõpetas.

Mis puutub Eesti mahamüümisesse, siis kas keegi kujutab ette, millega oleks lõppenud sõjaline vastuhakk Nõukogude Venele? Muidugi on praegu uhke öelda, et kuni viimane põlvepikkune poisike… ja need teised sõnad, aga kas neil ütlejatel ei ole hea meel, et eestlased ikka veel alles on? Soomlased suutsid vastu hakata? Niivõrd-kuivõrd.

Soomlasi on pisut rohkem kui eestlasi, ja Talvesõjas toetasid neid lumehanged, 40 kraadi külma ja see, et Nõukogude sõdurid ei osanud suusatada. Soomlased muidugi säilitasid iseseisvuse, aga mitte päris kaotusteta. Nad pidid loovutama päris suure tüki oma maast, mida need inimesed ja nende järeltulijad, kes pidid oma talud maha jätma, põevad vaikselt tänaseni.

Nii et mammi Pätsi vastu raevukalt sõna ei võta, aga pooli ka ei vali – kui otsustatakse sammas püstitada, siis tore on, kui ei, siis mis seal ikka. Päts võib meeldida või mitte, aga Eesti ajaloost ega inimeste mälust pole teda kuigi lihtne välja uuristada, seda näitavad ka need 50 vaheaastat, kus ainuüksi Pätsi peale mõtlemine võis Siberisse viia.

Pealegi ei ole mammi ülepea väga monumendi-usku, tema meelest võinuks ka see Vabaduse platsi sammas pigem olemata olla, sest ausalt öeldes pole sel tegu ega nägu. Ja koht pärgade panekuks oli ju olemas – Ferdi Sannamehe «Reaali poiss», mis läheb tõesti hinge.

Mammit häirib natuke see, et president Kaljulaid Pätsi ausamba küsimuses poole valis. Võib-olla presidendil polnudki võimalik otsesest vastusest kõrvale hoida ning ausa ja siira inimesena ta ütlebki nii, nagu mõtleb, aga äkki oleks siiski diplomaatilisem, kui ta neis küsimustes, kus inimesed on väga teravalt eri arvamusel, jääks vähemalt avalikkuse ees neutraalseks?