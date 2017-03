Maarja Vaino: meelelahutus ja keelelahutus. Miks me ei hinda eesti keelt?

Eesti keel on soome-ugri keeltest üks väheseid, millel on riigikeele staatus.

Näiliselt on eesti keelega kõik korras, ometi käib selle näivuse kõrval protsess, mida võiks nimetada keelevahetuse hiilivaks alguseks. Eesti keele olukord muutub märkamatult kehvemaks ja seda vähemalt kolmest aspektist: äris, meelelahutuses ja (kõrg)koolis.

Alustagem avalikust ruumist. Turism on meie ärisektorile erakordselt olulise tähtsusega. Ometi ei peaks see õigustama võõrkeelse info domineerimist riigikeelse üle. Aina sagedamini on riigikeelne teave üldse ära jäetud. Oleksin ma keeleinspektsiooni ametnik, ei saaks ma näiteks Tallinna vanalinnas käia, sest peaaegu igal sammul tuleks mõnele asutusele ettekirjutus teha.

Tundub, et keeleinspektsiooni ametnikud ongi vanalinnas käimisest loobunud. Niisamuti ei külasta nad kaubanduskeskusi, kus õitseb lohakas suhtumine keeleseadusesse.

Kahjuks näib, et sisemisel väärtusskaalal ei ole eesti keel ärisektori mõnes osas kuigivõrd hinnatud. Ning keeleseaduse mittetäitmine ei näi kaasa toovat erilisi probleeme. Ärisektor, mis on ülioluline riigi majanduse seisukohalt, on ülioluline ka meie keele seisukohalt.

Kui see valdkond ei austa riigikeelt ega võta vaevaks näiteks oma töötajatele selgeks teha, et infotahvlid käivad seina või letile järjestatuna vasakult paremale (mis tähendab, et kõige vasakpoolsem peab olema riigikeelne ja sellele järgnevad tõlked); või on seisukohal, et turist ei suuda aru saada asutusest, millele on kirjutatud kohvik enne ja alles seejärel cafe või pood enne shop’i, siis ilmutab ennast siin igapäevane väikene keelereetmise praktika. Ja turuvarblase mentaliteet, kui meenutada Marju Lepajõe hiljuti kasutatud terminoloogiat («Takistused täpsete sõnade leidmise teel», kõne Postimehe arvamusliidrite lõunal, PM 16.03).

Kuigi massilisemalt tungib peale inglise keel, on asi halvemaks läinud ka vene keelega. Millegipärast on pangad ja mõned teisedki asutused veendunud, et venelased ei suuda üldse teksti lugeda, kui see ei ole paigutatud esimesele kohale. Mina ei tahaks küll sellise koha klient olla, mis mind kuidagi alaarenenuks peab. Kakskeelsuse surve avalikus ruumis süveneb, selle asemel et Eesti Vabariigi iseseisvusaastate kasvades vaikselt taanduda. Ühelt poolt muretsetakse, kuidas venelasi riigikeelt õppima motiveerida, teiselt poolt astutakse nii riigi- kui ka erasektoris samme selleks, et õppida poleks vaja. (Seaduste tõlkimine vene keelde, kakskeelse asjaajamise ulatuslikum sisseviimine, venekeelsete meediakanalite asutamine jne.)

Kui riigikeele prestiiž on tugev, siis seda ka õpitakse. Kui kõrgeks hindame aga keele prestiiži, mille kõnelejaid ka ise ei näi alati oma keelt piisavalt väärtustavat, et seda kõikjal seadusekohaselt esile seada? Loomulikult seisavad vene keele staatuse eest ka poliitilised jõud ja ideoloogiad, kuid sellel ei oleks märkimisväärset mõju, kui eesti keel kui sisemine väärtussüsteem on rahval endal paigas.

Keelt kui väärtussüsteemi õõnestab aga kõige hullemini meelelahutuse lakkamatu pealetung. On ilmne, et vähemalt poole (aga tõenäoliselt rohkem) oma ajast veedavad noored ingliskeelses meelelahutusruumis. Sellest ei oleks iseenesest midagi, kui lapsed loeksid hoogsalt ka eestikeelset ilukirjandust, räägiksid nii vanematega kui ka omavahel argitasandist keerulisematel teemadel jne. Aga pigem kipub olema nii, et rääkimiseks jääb ekraanide taga istudes aina vähem aega ja suhtluses kasutatakse üha rohkem ingliskeelseid väljendeid.