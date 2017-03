Otseülekanne TMWi arutelult. Telia Talk: Sex & Plants & Rock’n’Roll

Nii vaimse kui füüsilise fitnessi kontseptsioonid on viimastel aastatel hoogsalt arenenud ja see on jätnud jälje ka muusikamaastikule. Kui varem käis rokkari kuvandi juurde meelemürkidega liialdamine, siis täna mõjub coolina näiteks veganlus. Tervislike eluviiside harrastajatele leidub hulgaliselt abistavaid nutirakendusi, millega keha talitlustel silma peal hoida. Kas kiiremini-kõrgemale-kaugemale on selles kontekstis hea põhimõte või oleks tervislik ka tervislikkuse ja selle monitoorimisega piiri pidada?

Arutlevad Raudmehe võistlustel karastunud Tanel Padar, Telia tehnoloogiadirektor ja spordientusiast Kirke Saar, bodyART Estonia omanik Kristi Roosimägi ja jooksev antropoloog Raivo Alla. Modereerib spordiajakirjanik Juhan Kilumets. Vestlus on eesti keeles.