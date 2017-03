Urmas Sõõrumaa: vajame uut kultuuri – kehakultuuri

Eestis oleme unustanud kehakultuuri ja kehalise kasvatuse, kui sõnastame spordiks vaid liikumise. Kehakultuur ja kehaline kasvatus – need sõnad ei tähenda ainult võimlemistunnis normi läbimist. Kehakultuur ja -kasvatus on tervik, mis moodustub liikumis-, toitumis- ja mõtlemisharjumustest.

Meie kultuuriruum areneb sinnapoole, kuhu on varem jõudnud britid, ameeriklased ja nii mõnedki teised: see on kultuur, kus lapsed viiakse kooli autoga, pärast tunde viiakse lapsed trenni autoga ning õues kõndimiseks, rattaga sõitmiseks või mängimiseks-jooksmiseks pole ühelgi lapsel alates lasteaiaeast päevas tundigi aega.

Seda nimetatakse ülekasvatamiseks: lapse eest tehakse ja otsustakse kõik ära, teda veetakse ühest trennist või ringist teise, ilma et ta ise mõtleks, improviseeriks, leiaks lahendusi. Ning olgem ausad, meil on ka palju «sporti», mis on sama palju sport, kui suhkruvõõbaga hommikuhelbed on «tervislikud».

Üle Eesti rajatakse uusi riigigümnaasiume, kuid ilma võimlata. Põhjenduseks asjaolu, et gümnaasiumite rajamiseks saadud toetusraha seab piirangud ruutmeetritele. Kokku hoida on otsustatud spordisaali arvelt.

Õnneks on nii kohalike omavalitsuste kui ka entusiastlike ja aktiivsete inimeste abil Eestis rajatud olulisi spordihooneid – häda on vaid selles, et kooli ajal seisavad need tühjalt ning on sageli vales kohas: kui küla on välja surnud, ei tee seal ka keegi sporti. Rajatised peavad olema seal, kus lapsed saavad sportida kodu ja kooli lähedal, ilma et peaks sinna viidama autoga pärast pikka koolipäeva, ja ilma, et peaks selle eest maksma üüratut kuutasu.

Koolide sportimisvõimalused on vaja tänapäevastada, kuid ära tuleb kasutada ka need võimalused, mis on juba olemas ja on lähedal. Tihti on koolide vahetus läheduses tegelikult olemas saalid või spordirajatised, mis seisavad hommikupoolikuti, kui lastel on kooliaeg, suures osas tühjalt. Head rajatised, mida peaks rohkem kasutama, on näiteks Tallinnas Lasnamäel jäähall, tennisehall, kergejõustiku hall. Koolidest ei käida nendesse piisavalt.

Kirjanik Valdur Mikita, kes ei ole suur spordi eest kõneleja, ütleb, et liikumine looduses on teadvuse kiirendi. Lapse peab esimese asjana õpetama iseendaga toime tulema. Neile tuleb õpetada – ja mitte ainult õpetada, vaid ka eeskujuks olla –, et liikumine, eriti värskes õhus liikumine, mõjub nii rahustavalt kui ka mõttetegevust ergutavalt.

Süsteemsem tegevus peab algama koolist. Meil on vaja luua lastele võimalus tegeleda kehakultuuriga koolipäeva sees. Aktiivselt. Nii, nagu see neile meeldib. Huvitavalt. Koolilaste päev kestab koos kunsti-, muusika- jm ringidega kuni kümme tundi ning pärast seda viiakse lapsed veel trenni. Seda on liiga palju.

*Sport koolis – keskkonnasäästlik ning kaks korda odavam

Eesti Olümpiakomitee plaanib koos kohalike omavalitsustega ettevõtmist, kus koolis või kooli vahetus läheduses olevates rajatistes saavad kokku laps ja atesteeritud treener. Koolipäeva sees. Projekti eesmärk ei ole sundida lapsi tegema asju, mida nad ei saa või ei oska oma ealiste vm iseärasuste tõttu. Kes tahab õppida prantsuse keelt, peab minema kooli, kus seda õpetatakse. Ta peab saama seda teha. Kuid kes tahaks õppida trekisõitu, peaks minema kooli näiteks Piritale.

Sport peab olema kõigile, sõltumata vanemate sissetulekust, kättesaadav – mitte ainult neile, kes saavad vedada oma lapsi pärast kooli veel trenni ja kes saavad pere-eelarvest seda endale lubada. Meil on vaja oluliselt optimeerida laste tühja minevat aega sõitmisele ja ootamisele. Laps peaks saama piisava sportliku koormuse tundide ajal ja koolimajas.

Meie praeguse süsteemi järgi toimub paar korda nädalas kehalise kasvatuse tund, mida teeb küll õppinud inimene, kes valdab ise hästi mõnda ala. Kehalise kasvatuse õpetaja peab õpetama kõike: suusatamist, ujumist, tõkkejooksu ja kaugushüpet, samal ajal kui paljud sportlased ja treenerid istuvad jõude. Ressursid on valesti jaotatud ka treenerite ja õpetajate vahel.

Arvutuste järgi on kooli ajast trenni teha umbes kaks korda odavam just sel ajal tühjalt seisvate rajatiste, jõude istuvate treenerite ja ebaefektiivse logistika tõttu. Kahjuks läbivad lapsevanemad oma järeltulijaid töölt kooli ja trennidesse sõites päevas kümneid kilomeetreid. Sellest loobumine oleks palju keskkonnasäästlikum. Kõik mõttetult kulunud bensiiniliitrid jäävad põletamata ja raha saab kulutada paremini – treenides koolimajas ja n-ö tundide ajal või kohe pärast neid. Lastele jääb võimalus pärast kooli muid tegevusi teha, puhata ja mängida ning lõõgastuda ja hängida.