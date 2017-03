Kaul Nurm: poliitiliste vabaduste illusioon

Alates iseseisvuse taastamisest on rahvas kõrgeimat riigivõimu teostanud neljal rahvahääletusel, seitsmel riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu ning kolmel Euroopa Parlamendi koosseisu valimistel. Põhiseadus ütleb, et valimised on Eestis vabad, proportsionaalsed, üldised, ühetaolised ja otsesed.

Kuid kui vabad on siiski meie valimised? Meil ei ole kindlasti probleeme aktiivse valimisõigusega ehk õigusega valida endale sobivaid poliitilisi eelistusi. Meil on aga probleem passiivse valimisõigusega ehk igaühe õigusega olla valitud, sest meie kodanikud pole seaduse ees enam kaugeltki võrdsed.

Poliitilise konkurentsi sulgemisest

Üllataval kombel on meie poliitiliste vabaduste suurimaks ahistajaks osutunud Reformierakond, kes samal ajal jutlustab ühiskonna avatusest ning isiku- ja majandusvabaduste kaitsest.

Algas see kõik 2000ndate alguses, kui riigikogus esindatud erakonnad seadustasid endile rasvase ülalpidamise maksumaksja vahenditest – ühe otsusega suurendati riigieelarvelist toetust lausa kolm korda. Tänaseks on see summa paisunud 5,4 miljonit euroni aastas.

Erakondade ja üksikkandidaatide parlamenti jõudmist piirati kõrgete valimiskünniste ja kautsjonitega. Uue erakonna loomiseks seadustati vähemalt 1000 liikme nõue. Tsementeeriti suletud valimisnimekirjad, et tuua saadikuteks erakondadele ustavaid inimesi valijate vastuseisust hoolimata.

Kohalikul tasandil oldi samavõrra häiritud sõltumatute kodanike suurest valimisedust võrreldes erakondadega, mistõttu keelustati nii 2002. kui ka 2005. aastal kohalikud valimisliidud. Kuigi riigikohus mõlemad otsused hiljem tühistas, saavutati siiski suurem edu mitme valimisringkonna kaotamisega.

Näiteks moodustati 2002. aasta Tartu linnavolikogu valimistel nelja valimisringkonna asemele üks, mille tulemusena tõi populaarne linnapeakandidaat Andrus Ansip enda häältega volikogusse kaasa veel 22 olematu häältesaagiga isikut. Selline nähtus seadustati normiks üle Eesti, välja arvatud Tallinnas.

Äärmuseni on arendatud ka kõik valijate petmise vormid. Peibutuspartlust ekspluateeriti juba määrani, millele vastanduv valimisloosung «Ma ei ole part!» korjas 2009. aastal europarlamendi valimistel üksinda 100 tuhat häält. Tänaseks on kahe tooli seadus taas seadustatud ja poliitpardid valmistuvad juba sügiseseks rändeks, mitte lõunasse vaid kohalikele valimistele.

Kõik see päädis 2011. aastal sellega, et riigikogusse valiti üksnes neli erakonda ja 2012. aastaks jõuti arusaamades demokraatiast juba nii kaugele, et kavatseti seadustada täiendava riigieelarve toetusega neli ametlikku maailmavaadet. Enamatele maailmavaadetele ja vabadele ning sõltumatutele kodanikele poliitikas kohta enam ei nähtud.

Konkurentsi asendab korruptsioon

Poliitilise konkurentsi sulgemise tagajärjeks on paraku massiline poliitiline korruptsioon. Sellise korruptsiooni üks erivorme on sundparteistamine, mis seab ükskõik millisel avaliku sektori tegevusalal eduka karjääri tegemise eeltingimuseks mitte kodanike erialase pädevuse, vaid kuulumise võimuerakonda, mis kindlustaks võimuerakonnale tagasivalimise.

Ühiskonnas normaliseeriti arusaam, et olümpiakomitee juhiks, õiguskantsleriks, kõrgeima kohtu ja rahvusringhäälingu esimeheks saamisel tulebki kasutada poliitilise liftina Reformierakonda. Hakkas levima arusaam, et kui sa ei kuulu võimuerakonda, jäävad ka ärid kiratsema või omavalitsused ELi rahastuseta.

Teine enamlevinud korruptsioonivorm on seotud riigi- ja munitsipaalettevõtete ning sihtasutuste nõukogude poliitiliste määramistega. Eesti Energia nõukogu liikmele ehitati katlamaja. Estonian Airi nõukogu asus juhtima võimuerakonna suurannetaja. Korruptsioon Tallinna Sadamas on õnneks siiski saamas kohtulikku lahendit.