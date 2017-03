Propastop: kes siis saabuvad Eestisse - NATO või liitlasväed?

Meedia on juba enam kui aasta, aga eriti viimastel kuudel täis peakirju, mis räägivad NATO sõdurite ja NATO lahingutehnika Eestisse saabumisest. Nii näiteks kirjutas Delfi, tsiteerides eelmist kaitseministrit Hannes Hansot, et NATO vägede paigutamine Eestisse saab olema erakordne. Veidi aega hiljem kajastas ERR parlamendi riigikaitsekomisjoni juhi Marko Mihkelsoni teadet, et täpsustatakse veel vaid NATO vägede paigutamise detaile. Ja nii riburada edasi, kuni Postimees andis läinud nädalal põhjaliku ülevaate, kui palju asub Eestis NATO sõdureid ja lahingutehnikat. Toodud näited on vaid väike osa teema meediakajastustest.

On positiivne, et ajakirjandus teavitab rahvast sellest, et Eesti on kaitstud ja liitlaste väed on siia saabunud sõjaohu vältimiseks ning potentsiaalse vastase heidutamiseks. Propastoppi aga teeb murelikuks, et meedia kirjeldab sündmusi pealkirjades just «NATO sõdurite saabumisena».

Just «NATO saabumisena Venemaa piiride lähedale» soovib olukorda kujutada Kremli propagandameedia, püüdes jätta muljet, et tegemist on enneolematu ja agressiivse sammuga. Tähelepanuta jäetakse, et Eesti on täieõiguslik NATO liige juba aastast 2004 ja sellest ajast saadik on ka Eesti kaitsevägi sisuliselt NATO vägi. NATO väed on siin, Eestis, Venemaa piiri ääres olnud juba aastast 2004, praegu saabuvad meid toetama aga liitlased.

Venemaa propaganda eesmärk NATO-seose rõhutamisel on vastandada Eestit ja NATOt, marginaliseerida meie positsiooni liitlaste seas ning näidata meie iseseisvat kaitsevõimet tühisena. Sellist käsitlust toetab väljend «NATO sõdurite saabumine».

Kuidas oleks sobivam teemat käsitleda? Propastop kutsub Eesti meediaväljaandeid üles kasutama väljendeid «liitlassõdurid, liitlaste üksused» või konkreetse riigi nime nagu «Prantsuse sõdurid» või «USA tankid». Kõige korrektsem oleks pruukida konstruktsiooni «NATO rahvusvahelise pataljoni lahingugrupp» nagu näiteks ajaleht Pealinn. Mõistagi on selline väljend igapäevaseks kasutamiseks liiga pikk ja tüütu.

Propastop.org on kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.