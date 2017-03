PÄEVAINTERVJUU Roheliste uus juht Züleyxa Izmailova soovib ökoriiki

«Minu eesmärgiks, nagu paljudel teistelgi rohelistel, on ökoriik. See tähendab muuhulgas laste ja eakate vaesusprobleemi lahendamist, kohaliku pestitsiidide-vaba toidu pakkumist haridus- ja raviasutustes ning üleminekut hajusa taristuga taastuvenergiale,» rääkis Züleyxa Izmailova.

«Leian, et riigi väiksust silmas pidades on praegune olukord lubamatu ning senisest riigijuhtimisest tulenev ohustab otseselt meie keele ja kultuuri püsimajäämist. Me tahame, et juba sügisestel valimistel pöörataks omavalitsuste areng tervikliku maailmavaate, õnnelike inimeste ja loodusega kooskõlalise kodukandi loomise suunas,» lisas erakonna uus juht.