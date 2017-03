Taavi Aas: mupo väärib turvafirmadega võrdseid õigusi

Eelmisel nädalal jättis justiitsminister Urmas Reinsalu kooskõlastamata siseministeeriumi algatatud munitsipaalpolitseinike õigusi suurendava eelnõu, märkides, et vahetu sunni kohaldamine on osa riigi jõumonopolist.

Jutt on sellest, kas munitsipaalpolitseil on õigus kedagi kinni pidada ja kasutada vajadusel ka käeraudu. See jõumonopol peab pärast aastatepikkusi kulutusi habras olema, kui juba munitsipaalpolitsei seda lagundada suudab.

Ebavõrdne kohtlemine

Munitsipaalpolitseil on praegu seaduse silmis väiksemad õigused kui eraturvafirmal. Ometi võib turvafirma asutada enam-vähem igaüks, munitsipaalpolitsei aga põhineb avalikul võimul, valijate tahtel ja sellest tuleneval legitiimsusel. Ehk munitsipaalpolitseilt nõutakse rohkem, aga õigusi on vähem. Selline ebavõrdsus on tagakiusamise maiguga.

Turvafirmade õigused inimesi vajadusel kinni pidada ja jõudu kasutada pole kuidagiviisi riiklikku jõumonopoli õgvendanud. Pigem kuuleme näiteid sellest, kuidas turvaettevõtted teevad politseiga koostööd ja tihtipeale soovib politsei ise, et turvapatrull siin või seal reageeriks, sest nad on ligemal.

Seda, et aeg-ajalt tuleb siiski jõudu kasutada, on tulnud kogeda. Reinsalu võib kirjutada igasugusest juriidikast, aga reaalsus on see, et siin-seal on munitsipaalpolitseinikele osutatud vastupanu ja alles hiljuti tekitati ka kehavigastus ühele töötajale, kes jäi seetõttu pikemaks ravile. Ka huligaan või veoautoga prügi mahavalaja võib minna vägivaldseks.

Riias linnapolitsei toimib

Linnapolitseid kasutatakse mitmel pool mujalgi, näiteks Riias. Seal on neil ka laialdased õigused ning sealset kogemust võib eeskujuks tuua.

Rääkida, et hakake oma vabast ajast abipolitseinikuks, aga munitsipaalpolitseinikke, kelle liikmeskonnast on ligemale kolmandik varasema politseitöö kogemusega, ei tohi usaldada, on lihtsalt rumal. Turvalisus on inimväärse elu ja toimiva majandustegevuse üks esimesi eeldusi ja selle loomiseks tuleb kasutada iga võimalust.

Munitsipaalpolitsei on väga abiks, kui eesmärgiks on korraldada palju turvajaid nõudvaid suurüritusi või tuvastada ebaseaduslikke prügi mahapanijaid. Iga kodanik, kes näeb prügi ebaseaduslikku mahapanekut, võib sellest teada anda mupo numbrile (14410) helistades.

Munitsipaalpolitsei valvab linnavalitsuse objekte. Kas teadsite, et sisevalvel on relvaseaduse järgi õigus kanda soovi korral ja vastava koolituse läbimisel relvi? Kui seadus lubaks neil soovi korral isegi relvi kanda, siis arutelu käeraudade ja muu, märksa pisema sunni osas on täiesti kohatu ja kõneleb pigem soovist torpedeerida Tallinna tegemisi.

Ehk siis: justiitsminister võiks ise ka tunda seadusi, mis tema majast varem välja on läinud.