Siim Kallas: kes on see kõige õigem eurooplane?

25. märtsil 1957, 60 aastat tagasi kirjutati Roomas alla Euroopa Majandusühenduse loomise lepingule. Rooma lepingule, nagu seda nüüd nimetame. Euroopa Liidu – esialgu Euroopa Majandusühendus, käibekeeles Euroopa ühisturg – lõid kuus riiki, keda peetakse praegugi nn tuumik-Euroopaks.

Ajaloolist kaarti vaadates kattub tuumik-Euroopa Karl Suure Frangi riigiga 9. sajandil ning katab Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad, Austria ja Põhja-Itaalia, Rooma kaasa arvatud. 1973. aastal võimaldati Euroopa Majandusühendusega lõpuks liituda Ühendkuningriigil. Siis liitusid ühendusega Põhja-Euroopa rahvad ja 2004 liitus Euroopa Liiduga esimene Ida-Euroopa riikide laine, sealhulgas Eesti.

Mõnikord tundub meile, et n-ö päris-Euroopa, see Karl Suure Euroopa, on meile, idaeurooplastele, midagi võlgu. Sellel mõtteviisil on muidugi alust. Aastal 2015 tahtis Kreeka esitada Saksamaale arvet Teise maailmasõja aegsete kuritegude ja tekitatud kahjude eest.

Poola on läbi aegade olnud suurriikide nöökida. 18. sajandil jagasid Preisimaa, Venemaa ja Austria valitsejad Poolat kolm korda, viimasel korral lakkas Poola riik üldse olemast. Hitleri Saksamaa ja Stalini Venemaa likvideerisid Poola riigi ja jagasid tema territooriumi koos Poola rahvaga omavahelisel kokkuleppel 1939. aastal. Teherani tippkohtumisel 1943 jäeti see osa Poolast, mille Nõukogude Liit 1939 vallutas, ka pärast sõda Venemaale. Soome, Balti riigid, Ungari, Bulgaaria – kõigil on midagi ebameeldivat meenutada.

Aga meil on meeles, kui väga me kõik, Ida-Euroopa riigid, tahtsime päris-Euroopa osaks saada, kui väga me tahtsime välja saada Ida-Euroopa hallist tsoonist, endise Nõukogude Liidu osast veel enam. See oli teine ajalugu, millest tahtsime lahti saada. Sellepärast, et see tähendas elu kvaliteeti, vabadust, turvalisust. See oli heaolu ja väärtuste poolest totaalne alternatiiv nõukogude maailmale. Et Euroopa Liidus on hea olla, selles polnud vähimatki kahtlust.

Eesti elanike toetus Euroopa Liidule püsib praeguseni stabiilselt kõrge. Kõik teavad kuulsat üleskutset: olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks! See ilmus Noor-Eesti programmilises avalduses 27. veebruaril 1905. Nüüd oleme Euroopa Liidu liikmesmaa, meil on vaba liikumise õigus Euroopa riikidesse, meil on Euroopa raha, me oleme läänemaailma ühises kaitsesüsteemis, mis katab suure osa Euroopat. Nii et olemegi saanud eurooplasteks?

Ärgem kiirustagem järelduste tegemisega. Kas paneme tähele, et Eesti juhid ja ka avaliku arvamuse kujundajad, meie kõik, räägime Euroopast ja Euroopa Liidust kolmandas isikus? «Nemad» seal, «meie» siin. See «nemad-meie»-käsitlus on meil laialt levinud. Kas see tähendab, et valdavalt ei loe meie ise ennast Euroopa osaks?

Kus me oleksime ilma Euroopata? Mahajäänud kolgas ja osa Venemaa mõjusfäärist? Alles hiljuti teatas tuntud Ameerika poliitik Newt Gingrich, et Eesti on Peterburi eeslinn. Minult on välismaal korduvalt imestusega küsitud: kas te saite hariduse eesti keeles? Mitte vene keelas?

Lennart Meri tegi suuri pingutusi, et tõestada nii välismaailmale kui ka oma rahvale kohapeal, et Eesti on osa Euroopast. Kohati tegi ta selleks lausa kaelamurdvaid käike. Kõnes Tartu Ülikoolis 23. veebruaril 1993. aastal ütles ta, et tänu Balti erikorrale ei olnud Eesti sisuliselt Venemaa osa, kuigi oli Vene kubermang. Tervituskõnes Eestis käinud Rooma paavstile ütles president Lennart Meri, et Rooma on alati olnud meiega.