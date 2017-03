Siber: elu esimesed mälestused

Öeldakse ju, et peab oma vaenlase keelt ka tundma. Ei ole mina vene keele ega vene inimeste vastu olnud, küll aga selle võimu ja ülekohtu vastu, mis tabas meid, tolleaegseid lapsi ja noori, meie esivanemaid. Olen õpetanud 35 aasta jooksul ilusat vene keelt eesti õpilastele ja kirjanduse kaudu vene kultuuri tutvustanud. Tahaksin, et ka minu rahvasse ja keelesse suhtutaks samamoodi, aga …»

Palju teinud, palju jõudnud

Tiiu Teesalu on palju teinud, palju jõudnud. Tema pikaaegne õpetajakarjäär algas Viljandimaal Karksi-Nuias (ca 11 aastat). Abikaasa Ruuben Teesalu lõpetas kiitusega ja sai valida endale töökoha. Siis toodi mees üle Tabasallu Ranna linnukasvatussovhoosi tootmisdirektoriks.

Viis aastat oli Tiiu Teesalu Õismäel 55. koolis huvijuht (praegune ametinimetus; tal on olnud kokku üle tuhande õpilase), seejärel vanemõpetaja pedagoogilises instituudis vene keele kateedris. 1986 ehitati Tabasalu kool, seal oli tal kaks klassi paralleelselt käes ja ühtlasi õppis ta kolm aastat Jyväskylä ülikoolis eripedagoogikat ja psühholoogiat. Kuni ühel hetkel tundis, et on suurtest koolidest väsinud.

TT: «Juhtus nii, et Õru vallas, minu esivanemate kodukohas, renoveeriti lasteaed-algkool. Kui läksin sinna koolijuhatajaks, liitusin Mementoga ja esitasin idee, et kuna tahan kirjutada oma isast, võime materjali kogudes ka mitu mälestusteraamatut avaldada. Kodumets andis jõudu ja jõudsin väga palju ära teha. Üks näide: võtsime ette Comeniuse projekti (osales Soome, Inglise, Saksa, Rootsi kool). Meie kooli oli väike, 46 õpilast, aga mul olid head liitlased. Tavaliselt võetakse kool kas Tallinnast või ümbrusest, aga Soome poolt huvitas just see, mis tähendab üks väike kool Lõuna-Eestis. Kõik nad külastasid meie väikest koolimaja. Sain viia Lõuna-Eesti õpetajaid välismaale.

2001. aastal alustas president Meri aktsiooni «Eesti mäletab». Õpetajaid/õpilasi innustati koguma materjali kõige kohta, mis toimunud. Saatsin presidendile kirja, et mul on väga hea meel, et olete algatanud sellise asja, aga minu koolilapsed on nii väikesed, nemad ei mõista veel mälestusi üles kirjutada, kuid materjal on olemas – olen seda ise kogunud. Lõppu lisasin, et oleme väike kool Tartu-Valga maantee ääres – kui satute Valgamaale, astuge läbi.

Lähenes 29. mai, Murtud rukkilille märkide kätteandmise päev. Kaks päeva varem helistab Valgamaa haridusjuht, et president on otsustanud Õru koolist läbi tulla. Hommikul korjasime lastega kullerkuppe, tegime ilusad kimbud. Terve Õru jälgis hekkide tagant, kuidas presidendikorteež saabub. Üritus läks korda, Meri rääkis oma loo ja mina oma. Ja õhtul, kui ta andis Valgas rukkilillemärke kätte, surus mul kätt ja sõnas: proua, rääkige alati nii lihtsalt, nagu te täna rääkisite, kõigile arusaadavalt. Ütlesin, et ma nii räägingi.»