Tallinna prügine Klondike

Prügiäri on kui Klondike, aga erinevalt Kanada kullasoonest ei kuiva see kunagi kokku ja toob neile, kes osalevad võimalikult paljudes selle etappides, suurt kasu. Möödunud nädalal ilmusid väited, et abilinnapea Arvo Sarapuu on prügiveokonkurssidel järjest puhast vuuki teinud BWMi omanike seas. Sarapuu on varjatud osalust BWMis eitanud, kuid kõrvalt vaadates jooksevad Tallinna prügituruniidid siiski temani. Ehkki juriidiliselt võib kogu skeem taas olla korrektne, on sel halb maik juures.

Demokraatia pole vahend, mis tagaks täiusliku ühiskonnakorralduse – see peaks aitama taltsutada andetute ja ahnete poliitikute ambitsioone. Sügisel võivad seda vahendit kasutada tallinlased, kes kas toetavad või ei toeta munitsipaaleelarvel parasiteerivat lõputut komsomolikoosolekut Tallinna TVs, jokitamist ja muud jama.