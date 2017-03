Antonio Tajani: ma ei usu, et eurooplased on kaotanud soovi unistada

Ühiselt ja solidaarselt tuleb tagada õigus varjupaigale ning reformida Dublini määrust, et muuta see tõhusamaks. Samuti tuleb ühtviisi rangelt jälgida, et vastu võetakse need, kellel selleks on õigus, samal ajal võideldes ebaseadusliku sisserändega.

Selleks et tulla toime täiesti uute probleemidega, mis on seotud rahvastiku juurdekasvu, kliimamuutuse, terrorismi, sõdade ja vaesusega, on vaja ühist strateegiat, mille keskpunktis on Aafrika. Rändevoogude haldamist ei tohi jätta inimkaubitsejate või terroristide hooleks.

Meil on vaja terviklikku majandusdiplomaatiat, et hõlbustada ja kiirendada tagasisaatmist, luua koostöös ÜROga vastuvõtukeskusi Põhja-Aafrikas ning leevendada rändesurvet. Aafrika jaoks on vaja Marshalli plaani, rohkem investeeringuid ja oskusteabe edasiandmist julgeoleku, taristu, puhta energia, ettevõtluse, koolituse ja haldussuutlikkuse valdkonnas.

Nende ülesannetega toimetulekuks tuleb mõista, et rohkem kui kunagi varem on vajalik Euroopa ühtsus. Euroopat tuleb muuta, mitte nõrgestada.

Võime analüüsida oma vigu, et tehtut parandada, kuid me ei tohi kohkuma lüüa ega kaotada usku sellesse, mille oleme kõik üheskoos loonud.

Oleme kaotanud surmanuhtluse. Maailm vaatab meie poole, kui ajakirjanikelt võetakse vabadus, kui naistele saab osaks vägivald või ei austata nende õigusi ja kui teisitimõtlejaid ähvardatakse või vangistatakse. Oleme põhiõiguste küsimustes suunanäitajad. Oleme palju enamat kui ühtne turg ja ühisraha.

Meil kõigil on kohustus veelgi jõulisemalt ja julgemalt kaitsta neid väärtusi, mis on meie koosolemise aluseks.

Euroopa Liit on edulugu juhul, kui ta suudab teoks teha unistuse progressist, jõukusest, vabadusest ja rahust. Ma ei usu, et eurooplased on kaotanud soovi unistada. Meie kätes on muuta ettekujutust EList kui kaugest, ebaefektiivsest ja bürokraatlikust. Panna jälle inimesi vaimustuma ja tekitada tunnet, et ollakse osa suurest ajaloolisest projektist.

See on parim, mida saame tulevastele põlvedele pärandada.