Erki Loigom: Jordaania – võimalus tutvuda tõelise islamimaailmaga

See omakorda ärritab jordaanlasi, kes on süürlastele oma töökohad massiliselt kaotanud. MTÜ Mondo on alustanud neis kahes laagris mitme projektiga, mis puudutab tööd peamiselt laste hariduse, veevarustuse ja hügieenitingimustega. Kristi Ockba rõhutab aastatega humanitaartöös toimunud muutusi, mis sunnib aina enam keskenduma ka põgenike psühholoogilisele abistamisele.

Külastades Irbidi ja Ar-Ramtha linnu Süüria piiride lähistel, on selgemast selgem, millega kuningal ja valitsusel kiiremas korras tuleb rinda pista. Varem mitte millegagi silma paistnud rahulikud asulad on muutunud majandusliku sõja eesliiniks. Kui enne sõda oli Ar-Ramtha elanike arvuks 90 000, siis nüüd on see kahekordistunud. Süürlased on nõus tegema tööd ja pakkuma samu teenuseid mitu korda odavamalt. Samuti on hüppeliselt kasvanud nõudlus kinnisvaraturul, mis omakorda on kogu riigis kergitanud elamiskulusid.

Kõik kohatud jordaanlased kinnitavad nagu ühest suust, et hinnad riigis on viimase aasta jooksul tõusnud ajaloo kiireimas tempos ja kasv jätkub. Pahameel süürlaste suunas on üleüldine. Seevastu Iraagist tulnud inimesed, keda on selgelt vähem, on lugupeetud ja loovad omakorda ettevõtteid ning pakuvad jordaanlastele töökohti. Ar-Ramtha on üks kahest peamisest piiriületuskohast, kus toimus ja toimub kaubavahetus Süüriaga. Vaid mõni kilomeeter piirist Süüria poole asub Daraa linn, kus just neil päevil katkes taas habras vaherahu ning verised lahingud Süüria valitsusvägede ja Vaba Süüria Armee vahel puhkesid uue hooga. Vene pommitajate õhurünnakus hukkus 35 tsiviilisikut.

Kui jääda piiri lähistel kuulatama, siis tuulevaikusest kostub selge lahingukära. Aeg-ajalt eksivad mürsud ka Jordaania territooriumile ja seeläbi on hukkunud vähemalt üks jordaanlane, paljud on saanud vigastada. Ar-Ramtha elanikud on lisaks majanduslikele mõjudele ja põgenike voogudele väsinud ka mürareostusest, mida sõjategevus piiridel põhjustab. Peamiselt puhkevad lahingud öösiti, mis segab inimeste magamist. Lastele ei mõju jutud ilutulestikust Süürias enam ammu tõeselt, sest iga koolijütsi klassis õpib nüüdsest ammu hulk Süüriast tulnud lapsi, kes vapustatuna klassikaaslastele tõde tegelikkusest valgustavad.

Kahjuks on Süüriast saabunud lastel väga palju psüühilisi probleeme, kuna enamik neist on sõjakoledustega ise kokku puutunud. On ka lapsi, kes on kaotanud nähtu tõttu kõnevõime. Piiripunkt Ar-Ramthas on olnud pikemaid perioode suletud, mistõttu on kadunud piirialadele iseloomulik ja kohalikele tulus kaubandus. Ainuüksi tööta jäänud taksojuhtide hulka hinnatakse Irbidis ja Ar-Ramthas 3500ni!

Ainus kasvav majandustegevus on surnuaedade pidamine, kuna hukkunud süürlased ei mahu enam kodukandi maapinda või ei ole neid turvaliselt võimalik matta. Seetõttu on majanduslikku kitsusesse langenud Jordaania maaomanikud leidnud kummalise teenuse – erasurnuaedade pidamise oma maalappidel. 7000 logistika ja piiriäärse vabakaubandustsooni töötajat on piiride sulgemise tõttu jäänud töötuks.

Piiripunkt on siiski taas lahti ja veokite rivid muljetavaldavad, kuid võimaliku sõjaõnne pöördudes võib Vaba Süüria Armee piiripunkti enda valdusesse saamisel selle taas sulgeda. Süürlased on võtnud enda kanda praktiliselt kogu teenindussektori. Kohalik parkimiskorraldaja kaebab peale sõbralikke viisakusavaldusi süürlaste üle päris roppe sõnu kasutades. Tema puuvillaäri on tänu piiride sulgemisele lõppenud ja mees on sunnitud töötama olematu raha eest parklas kassiirina.