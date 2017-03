Postimees 1937. aastal: õpetajad peavad palka ebaõiglaseks

Nagu selgub majandusministri seletuskirjast riigi uue eelarve juurde, on riigiteenijate palka, võrreldes 1930./31. aastaga keskmiselt tõstetud 5,1 protsenti, kusjuures riigiteenijate palk ulatub keskmiselt 93,8 kroonile. Kui siia juurde arvestada korteri, varustuse ja laste abirahad, siis on palga tõus 9,6 protsenti. Kui aga võrrelda õpetajate palkasid, kes moodustavad umbes 1/5 riigilt palkasaajate koguarvust, siis ei ole nende palgad tegelikult tõusnud, vaid koguni vastupidi – võrreldes 1930./31. a. ja 1937./38. eelarve aastat, ilmneb keskmiselt langus 15 prots.

Selgub, et riigiteenijate palgatõusu on teostatud osaliselt õpetajate palkade arvel ja et õpetajate palgaolud on viimase 7 a jooksul halvenenud, võrreldes teiste riigilt palkasaajate omaga, keskmiselt 20-25 protsenti.

Nende andmetega arvestades Õpetajate Koja juhatus palub, et sarnane ebaõiglane vahekord riigiteenijate ja õpetajate suhtes kaotataks ja õpetajate palka samal määral parandataks. 25.03.1937