Margus Tsahkna: Venemaa eesmärk on lõhestada läänt

«1939. aastal olime üksi, sest proovisime nii ida kui ka lääne suunas ajada neutraalsusel põhinevat välispoliitikat. Tulemuseks oli see, et jäime alasi ja haamri vahele ning edaspidine on kõigile teada. Olime toona hallis tsoonis, mis on kõige halvem positsioon. Selle kinnituseks on Georgia ja Ukraina tänane olukord. Me ei tohi enam kunagi jääda üksi, mispärast on iga signaal oma liini ebakindluses meie julgeolekule otseseks ohuks,» kirjutab kaitseminister Margus Tsahkna (IRL).

Et mitte jääda üksi, tuleb meil oma välis- ja kaitsepoliitikas olla järjepidev. Me kuulume lääne kultuuriruumi, oleme NATO ja Euroopa Liidu (EL) liikmed ning meie tugevuseks on enese tarkus ning kindlad liitlassuhted.

Eesti lähtub põhimõttest, et liitlased (EL, NATO) käituvad ühtsena, et ükski riik ei hakka andma omasoodu väljapoole signaale, mis võiksid murendada ühtsust ja liitlassidemete tugevust. Seisame selle põhimõtte eest, sest see on meile kui väikeriigile kasulik. Selline põhimõttekindlus ühtsuses teeb meid tugevaks ja kindlustab, et suured ei hakka meie selja taga meie teadmata meie julgeolekuga kauplema.

Liitlased on meie suhtes üles näidanud ühtsust, saates siia NATO pataljoni lahingugrupi. Ei, meile ei tule Ühendkuningriigi lahingugrupp, meile tuleb NATO lahingugrupp. Ei, nad ei kaitse vaid Eestit, nad kaitsevad kogu NATOt. Ja meie oleme omakorda panustamas seal, kus meie liitlased seda vajavad: Mali, Iraak, Liibanon. See on meie ühtsuse parim ilming, kõik seisavad kõigi huvide eest korraga. On ühised huvid, mitte igaühe huvid eraldi.

Ei maksa teha illusioone

Venemaa seevastu on kogu aeg ajanud ELi ja NATO lõhestamise poliitikat. Vene Föderatsiooni eesmärk on lääneriikide ühtsuse lõhkumine, lähenedes igale riigile eraldi ja omal moel, et selle kaudu saada oma hääl otsustusprotsessidesse, kuhu tal tegelikult asja ei ole. Venemaa eelistab alati ja igal juhul pakkuda igale riigile eraldi kokkuleppeid, et lõhkuda ühtsust, et riike omavahel vastandada ja tülli pöörata. Selle eesmärgiks on ikka ise jagada ja valitseda – kui mitte üksi kogu maailmas, siis vähemalt ühena globaalsetest otsustajatest ja kindlasti ainukesena oma naaberriikide suhtes.

Venemaal on majandus ja poliitika alati ühendatud. Ei maksa teha illusioone, et teeme ainult äri ja poliitika ei puutu asjasse. Ei vasta tõele. Venemaal on poliitika ja majandus omavahel tugevalt seotud ning majandust juhib poliitiline tahe. Poliitilise juhtkonna voli on ülim ja vajadusel vastuoksa igasugusele majanduslikule ratsionaalsusele. Vajadusel kasutab meie naaberriik poliitiliste eesmärkide saavutamiseks majanduslikke hoobasid. Kõige tragikoomilisemalt on selle näiteks Venemaa veterinaar- ja sanitaarkontroll, mis vastavalt vajadusele keerab lihtsalt kord kraanid kinni ja kord lahti.

Eelkõige on sinisilmne lootus, et Venemaale kohale minnes ja seal ärimeestega rääkides avanevad kraanid. Tegelikult on seis nii, et Venemaal avatakse ja suletakse kraanid siis, kui selleks saadakse korraldus või vihje Kremlist. Isegi tippärijuhid ei otsusta seejuures midagi, kusjuures Kremli kaalutlus on ikka poliitiline, mitte majanduslik. Selgeks näiteks sellest on Ust-Luuga sadam oma asukoha, pikaleveninud ehituse ja sellega seotud korruptsiooniga. Reaalsus on see, et Ust-Luuga suunal seisab palju ronge, mida sealne sadam ei suuda teenindada. Kuid Eestisse neid ei suunata, sest ei ole luba.