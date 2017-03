Juhtkiri: rahva teenrid ja nende palk

Perestroika päevil levis nali, et rahva teenrid elavat endiselt paremini kui nende peremehed. See, millist palka maksta kõrgetele ametiisikutele ja ametnikele, on tegelikult maailmas igavene probleem, umbes sama vana kui hea ja kurja vastasseis. See on eri riikides lahendatud erinevalt. Mõnes riigis lähtutaksegi loogikast, et kui palgad avalikus sektoris suudavad konkureerida erasektori omadega, siis aitab see võimekamaid inimesi esimesse tööle meelitada. Mõnel pool mujal, näiteks Kanadas, on lähenemine teine ning palgad avalikus sektoris võrdlemisi madalad, kuid see-eest pakutakse sotsiaalsete hüvede paketti, mis seda vahet kompenseerib.