Mihhail Trunin: kas eesti lasteaiad on vene lastele tõesti nii kohutavad?

Näen, kuidas mõned härrased meediaeksperdid nüüd sebima hakkavad, kaadri tagant välja hüppavad ning asjatundja näoga oma sihtauditooriumile pajatavad, milliseid provokatsioonilisi jubedusi pritsitakse mõne kultuuriväljaande lehekülgedel. Ühtaegu näen, kuidas mainitud meediaekspertide kaasajooksikud ja austajad vahetavad Facebooki lehtedel mõtteid ning räägivad mingist «vapustava sotsiaalse eksperimendi episoodist», kus peituvat tuntud «lugupidamatus». See ei ole siinkohal aga üldsegi tähtis. Tähtis on see – ütlen veel kord –, et riigi rahastatud vene lasteaiad Eestis on mulle mõistatus.

Ainus mõistuspärane vastus, mis mul pähe tuleb, on nende sotsiaal-majanduslik otstarbekus. Kui likvideerida kõik sellised vene lasteaiad, siis mis saab seal praegu töötavast personalist? Paljudele neist koidaks siis, kahju küll, koht Maxima ja Rimi kassas või majahoidjana hoovide koristamine. Ent Eestis on kombeks seostada keeleprobleem poliitika, mitte majandusega. Pean tunnistama, et ma ei ole eriti hästi kursis, kuidas käib see eestlaste poolel. Mul on nähtavasti lihtsalt vedanud oma eesti keskkonnaga: kõik eestlased, kellega ma palju ja tihti suhtlen (peamiselt on need mu kolleegid), on läbinisti tolerantsed, multikultuurilisusele avatud inimesed. Sellest aga, mida räägivad kohalikud venelased oma «tõetruu ja vaba» keele ning oma «unikaalse» kultuuri kohta, tean ma mõnevõrra rohkem. Muide, see ei ole saladus kellelegi, kes on vähegi tuttav siinsete oludega.

Eesti riigi mis tahes tegevust, mis puudutab mingil moel vene keelt, peetakse kallalekippumiseks kultuurilisele identiteedile. Raevukad russofiilid, kes iga päev Esimese Balti Kanali kella kaheksasteks uudisteks koju kiirustavad, teevad siis kõva häält ahistamise ja sunniviisilise assimileerimise pärast. Nn vene kogukonna rahulikumad ja veidi ka intelligentsemad esindajad aga arvavad niimoodi:

«Inimene on meie peamine kapital. Eestis on riigikeelt mittevaldavate inimeste protsent liiga suur. Seepärast on kõige parem jätta nad rahule ning mitte täita nende elu alalise stressiga seoses võõra keelega. Tuletagem meelde vene kõnekäändu: vägisi armsaks ei saa …»

Sellel üldiselt humanistlikul arutlusel on huvitav alltekst (üldsegi mitte humanistlik, vaid merkantiilne). Asi on selles, et ühed, kes üldjuhul eesti keelt ei valda, on tegelikult sihtauditoorium teistele, kes oskavad seda vägagi hästi. Nii tekib mugav hermeetiline ring (aga üldsegi mitte hermeneutiline):

«Meie, nn kohalik vene intelligents, kes on saavutanud teatud sotsiaalse staatuse, seisame müürina teie vene keele kaitsel, sest see on «suur ja võimas». Teie aga olge head ja suurendage meie sümboolset kapitali, vaadake meie telesaateid, lugege meie ajalehti, käige meie loengutel ja üldse pidage meid oma mentoriteks ja gurudeks.» Selle staatuse on nn kohalik vene intelligents saavutanud muu hulgas tänu eesti keele oskusele.

Kirjeldatud olukord on kurb tõsiasi. Kas neid, kes tahavad sel viisil jätkata põlvest põlve, on palju? Kas Eesti venelased ja eestivenelased tõesti tahavad seda ka oma lastele?