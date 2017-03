Imbi Paju: stalinlik võitlev humanism välistas kaastunde küüditatute vastu

Oleks hea, kui ajalugu saaks pidada mustvalgeks ja ajaloos tegutsejaid, objekte ja subjekte ühemõtteliselt headeks ja halbadeks, mida meil tihti tehakse. Nüüd, kui psühholoogia on jälle elu mõtestamise vahend, teame, et minevikutraumad võivad ulatuda kuni kolmandasse põlvkonda ja sealt edasigi.

Paljude vanemad ja vanavanemad sündisid ja kasvasid just neil sõjajärgsetel repressiooniaastatel, mil avalik ruum pakkus kaastunde asemel propagandat ja hirmu ning et elus edasi minna, tuli tunded maha suruda. Vanemate masendus, soojuse puudus jätab kindlasti lastesse oma jälje, ükskõik kui tubli siis ka pole oldud.

Minevikutraumade kirjeldamiseks pole pikka aega olnud ka sõnavara. On lihtsam juhinduda reeglist «ära ole nii emotsionaalne», «ära hala» või et «mina olin selles süsteemis hakkamasaaja». Selline inimlikkust eitav sõnavara on ka praegusajal üsna igapäevane.

Meil on tegemata tõeline mälutöö. Meil puuduvad töötoad ja seminarid, kus julgeksid vabalt rääkida ohvrite järeltulijad ja näiteks KGB-laste järeltulijad. Holokaustiuurimused on näidanud, et järeltulijate taak võib olla sarnane. Kuid meil pole näoga esinemise julgust ega turvalisusgarantiid.

Kui seda analüüsi ei tehta, hakkab järeltulev põlvkond oma esivanemate väärtegusid idealiseerima ja n-ö traumaanalüüs, kus on oma südametunnistusega vastuollu mindud, jääb ära. Usaldus ja lugupidamine kui ühiskonda siduv aine jääb eluhoidjana nõrgaks.

Viimasel ajal on tekkinud koguni küüniline arusaam, et repressioonidest rääkimine traumeerib uut põlvkonda. Toimunu, mis tundub olevat ajalugu, elab meie psüühilises maailmas edasi. See näitab end drastiliselt, kui tuleb toime tulla keeruliste olukordadega, ka poliitiliste olukordadega.

Kui traumaga pole tegeletud, siis neelatakse alla propagandistlik kont, et Päts on kõiges süüdi, näe, soomlased olid meist paremad ja võitlesid. Poliitilisest võrdlustest, alandusest, abitusest ja inimväärikuse kaotusest kasvab välja viha. Traumast jagusaamiseks tuleb ühiskonnas luua õhkkond, kus üksteist kuulatakse ära ja humanism ehk ligimesearmastus pole valikuline.