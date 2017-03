Kristiina Baum: Rootsi koolisüsteem on kohati Eesti omast tunduvalt parem, kohati arusaamatum

Juttu tuleb ühest Rootsi erakoolist, kus võimaldatakse gümnaasiumiharidust neile noorukitele, kes on omal ajal õpingud pooleli jätnud. Suur osa 800 õpilasest moodustavad aga sisserändajad, osa neist omandab õppeainet nimega rootsi keel võõrkeelena. Just sellise klassi etteotsa asusin mina.

Juhtus nii, et selle kooli pikaaegsel õpetajal sai kõigest küllalt ja ta lahkus väga lühikese etteteatamisajaga. Nii jäi kool mõned nädalad õpetajata, asendajat ei suudetud leida ning õpilased jäid ilma kolmandikust õppetööst. Õpilasi oli kahe kursuse peale kokku ligi viiskümmend, osa neist Rootsis sündinud, aga sisserändajaterohkes piirkonnas kasvanud ning polnud seetõttu kohalikku riigikeelt kunagi heal tasemel omandanud. Teised olid keskealised ja erinevatel põhjustel Rootsi kolinud; kes asüüli otsima, kes tööd, kes paremat haridust omandama.

Esimene suur erinevus on see, et kooli juhtkonnal on jagatud vastutus ehk on kolm direktorit, kellest igaüks vastutab eri valdkonna eest. Praktikas tähendab see seda, et esimesed kaks nädalat ei pööranud keegi mulle tähelepanu. Tundus, et ka direktoritel olid asjad pisut sassis, sest küsimustega juhatati mind kordamööda ühe juurest teise juurde. Jäi mulje, et koolil pole õpilaste ees sellist vastutustunnet, millega mina olin kodumaal harjunud. Samas ei vaevle kool ressursipuuduse käes, kõik toimib. Õppetöö sisu on väga kvaliteetne ja läbimõeldud ning põhineb teadusel.

Kool nõuab õpetajatelt akadeemilist riietust; naistelt kontsakingi, seelikut ja pintsakut. See pidavat autoriteeti rõhutama. Nii pidin minagi omale elus teise paari kontsakingi soetama. Täheldasin, et kõik õpetajate ja koolitöötajate ruumide uksed hoitakse lukus. Pigem seetõttu, et enamik ajast tuleb personali nagu tikutulega suurest kahekorruselisest hoonest taga otsida. Igaüks nokitseb vaikselt omas nurgas, vaid lõuna paiku võin puhkeruumist kuulda kolleegide naerupurskeid. Lõunapaus on muide tunnine.

Ja sealt jõuame teise suure erinevuseni: õpetaja on siin lihtne inimene, tal on omad mured ja tähtsad käigud, tunde annab ta möödaminnes, siis kui ta parajasti stressi pärast haiguslehel pole.

Eestis tundsin suuremat vastutust, tundsin, et saan õpilaste edule kaasa aidata. Vanemad kolleegid ütlesid koguni, et õpetaja paneb hindeid iseendale. Ilmselt nähti just seepärast paljude õpilastega vaeva. Rootsis jälle ei tohi õpilasi millekski sundida. Siin peavad nad ise oma hariduse eest põhivastutuse võtma.

Seda, et iga õpilane enda eest vastutust ei võta, on päevselge. Seepärast on rööpselt välja arendatud, või siis arenenud, mitmekülgne abi; õpilaste individuaalne nõustamine, tunniplaani ja õpetöö kohandamine, keeleabi jne. Eesti põhikoolist jäi mulje, et «abi» piirdus vaid logopeedi ja eripedagoogi sekkumisega.

Rootsi on kurikuulus oma võrdõiguslikkuse poolest. See annab tunda ka koolipingis. Nii õpilastele kui ka õpetajatele püütakse läheneda samadel alustel ning mitte teha neil vahet soost, päritolust või majanduslikust taustast lähtuvalt. Osale õpilastest tähendab see paratamatult eelistest teiste kasuks loobumist. Tahtmatult tekkis võrdlus Eesti koolisüsteemiga, kus pigem premeeriti tublisid ja karistati halva õppeedukusega õpilasi asjade eest, mille suhtes õppuril endal oli üpris vähe võimalusi kaasa rääkida, nagu geneetilised eeldused, perekonna jõukus ning tugi.