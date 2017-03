Sirje Kiin: ärevusest hoolimata ei haju Eesti ja USA sidemed kuhugi

Kasvasin üles Viljandis, kus vene dessantväelased olid okupeerinud terve südalinna kvartali. Kui töötasin 1990. aastate alguses Soomes Raadio Vaba Euroopa soome korrespondendina, oli kogu Eesti ikka veel tihedalt täis pikitud nõukogude armee sõjaväebaase.

Kohtudes Helsingis ühe Soomes töötava USA diplomaadiga, küsis mees jutuajamiste lõpus, mida saaks USA teha, et Eestit ja teisi Balti riike aidata. Mu toonane abikaasa, jurist Juhan Kristjan Talve (Eesti Põhiseaduse Assamblee liige, pikaaegne Raadio Vaba Euroopa kirjasaatja), vastas sellistele küsimustele ikka ühtmoodi: «Send the marines!» Marines tähendab USA inglise keeles väeosa, mis koosneb mereväelastest, kes on treenitud maaletõusuks, kes on valmis maismaarünnakuks või -kaitseks (The United States Marine Corps).

«Send the marines!» oli meie omavaheline nali, mis tundus 25 aastat tagasi niivõrd võimatu ja absurdne, et sobiski ainult naljaks, mitte reaalseks strateegiliseks tulevikukavaks. Eesti võimalused saada kunagi kauges tulevikus NATO või Euroopa Liidu liikmeks polnud siis isegi mitte veel silmapiiril, rääkimata USA sõjaväelastest ja NATO vägede ühisõppustest Eesti pinnal.

Kunagiste unistuste tõekssaamine

Nüüd treenib mu oma 20-aastane pojapoeg, kes polnud toona veel sündinudki, Kuperjanovi jalaväepataljonis koos USA jt NATO liitlastega Eesti kaitsmist Lõuna-Eestis ja Leedus ning tunneb suurt uhkust, marssides koos ameerika sõduritega Eesti Vabariigi aastapäevaparaadil Tallinnas Vabaduse väljakul.

2008. aastal oli mul au kohtuda isiklikult president Bill Clintoniga, kui ta käis presidendikampaania ajal kõnelemas Madisonis, Lõuna-Dakotas. Kui ütlesin talle, et olen eestlane ja tervitan eestlaste poolt, haaras ta kohe mul rõõmsalt ümbert kinni, ulatas turvamehele mu kaamera ja tegime ühispildi. Clinton selgitas energiliselt ümberseisvaile ameeriklastele, kui erakordselt oluline oli see, et «me saime vene väed lõpuks Balti riikidest välja», kuivõrd haruldaselt ilus vanalinn on Tallinn ning et ta viis Tallinna vaatama ka oma tütre Chelsea.

(Tööülesanne uurivatele ajakirjanikele: millal käis Bill Clinton koos tütrega Tallinnas? Ilmselt toimus külaskäik eraviisiliselt ja saladuskatte all, sest netist ei leia selle kohta ühtki viidet).

Raadio Vaba Euroopa, mis toimib teatavasti USA maksumaksjate raha eest, etendas Ida-Euroopa riikide, sh ka Balti riikide vabanemisvõitluses niivõrd olulist rolli, et 2001. aastal tegi Eesti president Lennart Meri ettepaneku esitada Raadio Vaba Euroopa Nobeli rahupreemia kandidaadiks.

Lennart Meri ütles oma kõnes Ameerika Ühendriikide ringhäälingu iseseisvustseremoonial Washingtonis 13. oktoobril 1999 :«Mu kohus on tänada teie eelkäijaid otsuse eest alustada Radio Libertys eestikeelseid saateid ja veel enam otsuse eest viia eestikeelsed saated üle Raadio Vaba Euroopa alluvusse täies kooskõlas Ühendriikide poliitikaga mitte tunnistada Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt. /---/ Tihti pärinesid meie ainsad usaldusväärsed uudised välismaailmast, aga ka meie endi kodumaal toimuva kohta neist allikatest. Need saated olid meie ülikool: nad andsid meile materjali, mida vajasime, et mõista maailma, milles elasime, ning lõppkokkuvõttes ka selleks, et luua liikumine, mis võiks meile tagasi võita meie õigusjärgse koha maailmas.»