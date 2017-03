Andrei Kuzitškin: Venemaal ollakse veendunud, et Eesti elab okupantide võimu all. Sama arvab osa siinsetest venelastest

Siit tuleneb omamoodi paradoksaalne järeldus: NATO on Vladimir Putini poliitilise pikaealisuse kindlustaja. Kuni NATO ähvardab Venemaad, seni vajab riik tugevat liidrit, kes kaitseks selliste ohtude eest. Iseasi muidugi, et NATO puudumisel leiaks Venemaa hõlpsasti mõne muu välisvaenlase. Kuid selle juures peab rahvas olema veendunud, et Venemaa sõjavägi suudab teda kaitsta. Seepärast on Vene relvade võimsuse propaganda veel üks Venemaa ühiskondliku arvamuse manipuleerimise kindel suund. Toon vaid ühe sellise topeltloogika iseäraliku näite.

«Sõjalise võimsuse poolest ei saa Venemaa sõjaväega võrrelda ühegi Euroopa riigi sõjaväge. Nii et Euroopa riigijuhtide lakkamatutel avaldustel Venemaa ohu kohta on tõepõhi all. Meie maa võib soovi korral tõepoolest kiiresti jõuda La Manche’i äärde ning NATO riigid ei suuda ennast kaitsta. Iseasi, et Venemaa ei ole kunagi kavatsenud ühtegi teist riiki rünnata ega ole seda kunagi ajaloos ka teinud. Meie sõjaline võimsus on alati olnud suunatud kaitsele. Läänest on aga meie juurde tasakesi hiilinud soovimatud külalised ja just nende vastu on suunatud Venemaa vägede võimsus,» kirjutab Svobodnaja Pressa.

Loomulikult reageerib Venemaa ühiskond üliväga valulikult NATO pataljonide paigutamisele Balti riikidesse. See on igati mõistetav: Leedu, Läti ja Eesti on ühiskondlikus teadvuses endiselt kunagised liiduvabariigid. Kui nüüd neisse riikidesse saabuvad Ameerika ja teiste liitlaste väed, siis tähendab see ühemõtteliselt okupatsiooni. Seepärast ei imesta ma sugugi, kui minu tuttavad Venemaal tunnevad huvi, kuidas on Eestis elada okupantide võimu all. Tavaliselt vastan neile, et okupantidest vabanes Eesti õigupoolest juba 1991. aastal! Ja et okupatsioon ei korduks, kutsusime kohale ameeriklased. Hämmastav on aga see, et vaenulik suhtumine NATOsse on omane ka eestivenelastele!

NATO sõdurid saabusid Ämarisse. / Eero Vabamägi

NATO ja Eesti

NATO sõjalise kontingendi saabumine Eestisse on just see küsimus, mis lõhestab Eesti ühiskonna rahvustunnuse järgi. Küsitlused on näidanud, et üle 80 protsendi eestlastest ja ainult 20 protsenti venelastest peab NATOt Eesti riikliku julgeoleku garantiiks. Üle 60 protsendi Eesti venekeelsetest elanikest on veendumusel, et Eesti kuulumine NATOsse kujutab endast ohtu, sest provotseerib Venemaad sõjaliselt reageerima. Eriti ilmekalt tuli see suhtumine välja ühe hiljutise Eesti sõjalisi kulutusi käsitlenud venekeelse Delfi uudise kommentaarides:

«NATO tallab Eesti jalge alla.»

«Eesti mattub USA sõjatehnika alla – hea veel, et kogu tehnikat siia ei toodud, siis oleks Eesti võinud täitsa ära uppuda.»

«Eesti on kahtlemata saavutanud ja saavutab ka edaspidi edu okupeeriva kontingendi toitmises. Toiduainete läbimüük Tapal kasvab!»

«Ei Eesti sõjavägi ega okupeeriv kontingent ole mõeldud sõjategevuseks Venemaa vastu. See on pigem vahend venekeelse elanikkonna hirmutamiseks.»

«Küll veel näete: seal, kuhu on astunud NATO saabas, muutuvad aborigeenid tähtsusetuks mudruks.»

«Sellise vaesuse korral ükski agressor siia MITTE KUNAGI oma nina ei pista! Mõelda vaid: milleks toita veel mitte millekski kõlbavaid näljas parasiite, kui on võimalik leida idioote, kes JUBA neid toidavad.»