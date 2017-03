Jelena Skulskaja: üksmeelselt Macbethi poolt

Mõelge ise, kui tobe võte, kui tobe mastaabinihe: võitluse asemel kuningriigi pärast käib võitlus esimehe koha pärast tillukeses «hüljeste» seltsis, ehkki kired on samasugused, samasugused on ka tapatööd, samamoodi voolab veri, samamoodi reedetakse, samamoodi läheb hulluks leedi Macbeth, kes ei suuda kuidagi enam kätelt küürida Duncani verd, samamoodi ilmub viirastusena tapetud Banquo (kes hääletab koosolekul Macbethi ettepanekute poolt!), samamoodi märatseb poolsegane Macbeth (keda siis tümitatakse vaeseomaks plastist kibu, viha ja muu saunakraamiga).

Ah, kui lõbus nimi on Shakespeare! Kui lahedad on nõiad, kes tõotavad Macbethile seda, mida igaühele meist lubab kogenud selgeltnägija! Kui vahvad on suplejad eesotsas Henrik Kalmetiga, kes mängib suurepäraselt ülbeks läinud tillukese administraatori ja meeltesegaduses imperaatori segu! Kas ei käi, austatud lugeja, ka teie firmas, seltsis, kontoris, sihtasutuses, loomingulises kollektiivis samamoodi samasugune võimuvõitlus?

Kas teil ei tapetagi? Ei anta nuga? Ei põletata? Ei mõnitata? Ei kallata vett pähe tõmmatud kotile, nii et hakkad läkastama ja lämbud? Kas tõesti mitte? Jah, loomulikult, seda kõike tuleb mõista ülekantud tähenduses – me elame ju ometi tsiviliseeritud maailmas.

Parteiline kord

Ma tahaksin väga, et seda etendust vaataksid kohustuslikus korras kõigi valitsevate ja opositsiooniliste erakondade esindajad. Finaalis vilksatavad seal mitme maa juhtide äratuntavad portreed, kelle seas võtab väärika koha mõistagi ka näitemängust tuntuks saanud Macbeth. Mastaap, selgub, polegi kõige tähtsam: Henrik Kalmeti tegelaskuju pale sobitub imekenasti maailma poliitilisse maastikku.

Hiljaaegu sattusin juhuslikult istuma ühe laua taga ühe erakonna tähtsa esindajaga. Ta hakkas mulle seletama, millised lurjused moodustavad teise erakonna tuumiku. Tasapisi tema hääl tugevnes, muutus erutatumaks, oponentide maapõhja vandumine aina ähvardavamaks ja hirmutavamaks. Justkui stseen filmist «Kabaree»: «Tulevik kuulub mulle!» Söandasin vahele torgata, et see teema ei huvita mind üldse. Tema hüüatas selle peale: «Aga see on ainuke asi, mis üht normaalset inimest huvitada saab!»

Mind erutab hoopis Jõhvi balletifestival, mis peetakse aprilli lõpul. Sel aastal juba kümnendat korda. Eriti väärib tähelepanu, et ainulaadsesse maailmaklassist programmi kuulub Pekingi teatri ühevaatuseliste lühiballetide õhtu. See teater on endasse ahminud eri koreograafiliste koolkondade võtteid, kuid säilitanud selle juures oma kordumatu eripära.

Tahaksin väga, et mul ei oleks võimalik hinnata inimesi, ministreid, juhte, ametnikke, administraatoreid, direktoreid mitte nende parteilise kuuluvuse, vaid inimlike ja kutseomaduste järgi. Elame ajal, mil amputeeritud südamega, jah, amputeeritud hingega inimesed kerkivad kergesti karjääriredelil, libastumata kordagi arvukatel laipadel, mida nad endast ridamisi maha jätavad. Ühiskonna pahaolu esimene tundemärk on jõhkrus. Just, jõhkrus. Ja hoolimatus. Ja asjatundmatus.

Panen üha enam tähele inimesi, kes ei vaevu sõnu valima. Sest see on kõige lihtsam viis panna inimene kartma. Kuni inimene elab, on tal, mida kaotada.

Leedi Macbeth unistab uuest majast, kus oleks valge, puhas ja kaunis. Miks mitte siis nii imekauni unistuse nimel ka tappa? Tapmine annab talle võimaluse pettuse teel kanda enda arvele 250 eurot! Tundub naljakas? Aga kui see oleks 250 miljonit eurot? Ühes teises Shakespeare’i tragöödias teatab üpris ebameeldiv tegelane, et maailma on läinud ausaks, saanud südametunnistuse.

Kas südametunnistus võib omaalgatuslikult tekkida, justkui hallitus vannitoas, justkui teab kust ilmunud pliiats kirjutuslaual? Me teame rohkelt lugusid kahetsevatest patustajatest, inimestest, keda vaevab südametunnistus, keda omaenda kuritööd ajavad hulluks. Ent millegipärast tundub, et neid lugusid tuleks võtta metafoorselt, ülekantud tähenduses, õrritamata ennast asjatu lootusega…