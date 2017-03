Edward Lucas: miks Putin 1917. aastat kardab

Kui punased olidki eksiteel, on pendli valgete poole kõigutamine samuti ohtlik. Paljud Venemaalt põgenenud – eriti kasakad – võitlesid hiljem natside kõrval Stalini vastu. Kui nad tegutsesid 1917. aasta revolutsioonile järgnenud neli aastat kestnud kodusõja jooksul enamlikku luupainajat hävitades õigesti, siis kuidas hinnata nende tegevust pärast 1941. aastat? Lihtsustatud käsitlus Hitleri-vastasest sõjast on muutunud Venemaa tähtsaimaks riiklikuks müüdiks (ka britid pole sellest patust priid). Karm pilk 1917. aastale kujutab sellele ohtu.

Putin mõistab revolutsiooni hukka

Vladimir Putini lähenemine sellele on mõista revolutsioon hukka põhimõtteliselt (arvestades tema režiimi ebapädevust, korruptsiooni ja mandumist, on see tark). See riimub hästi režiimi peamise sõnumiga: alternatiiv autoritaarsusele on režiimile mugavalt kaos: venelased said seda 1990. aastatel piisavalt tunda.

Ta taunib bolševikke sõja lõpetamiseks sõlmitud alandava rahuleppe eest, ent kiidab nende rajatud riigi tugevust.

Selle asemel, et püüda neid paradokse lahendada, üritab ta neid summutada, kutsudes «rahvuslikule rahule ja leppimisele» valgete ja punaste vahel ja andes mõista, et provokaatorid üritavad tirida «mineviku lõhesid, vaenu, solvanguid ja kibestumist» tänapäeva Venemaa ellu. Ta on moodustanud Vene välisluureteenistuse juhi Sergei Narõškini juhtimisel komisjoni akadeemiliste uuringute ja ühiskondliku dialoogi edendamiseks.

Kui veider valik (kas te kujutaksite ette 1926. aasta üldstreiki uurivat valitsuskomisjoni eesotsas välisluureteenistuse MI6 juhiga?) kõrvale jätta, väldib härra Putin tõelist küsimust. Valged ja punased olid mõlemad (käputäie eranditega) kohutavad ja halvad, seda lihtsalt eri viisidel. 1917. aasta tähtis revolutsioon ei toimunud mitte sügisel, vaid kevadel, kui tsaar loobus troonist ja lühikest aega valitsenud liberaalne valitsus eesotsas Aleksander Kerenskiga algatas reforme, nagu sõna- ja kogunemisvabaduse (ja kaugelt varem kui minu riigis, naiste valimisõiguse) lubamine.

Kerenski katse muuta Venemaa konstitutsiooniliseks monarhiaks ebaõnnestus. Lojaalsusest Suurbritannia ja Prantsusmaa vastu jätkas ta hukatuslikult sõda Saksamaa ja Austria-Ungari vastu. See ei andnud talle võimalust pakkuda rahu, maad ja leiba kitsikuses Vene rahvale, mis seda meeleheitlikult tahtis. Hästi organiseeritud fanaatilised enamlased kasutasid keset lõputuna näivat kaost, raskusi ja meeleheidet ära oma võimaluse korraldada putš. Bolševistlik revolutsioon ei olnud suunatud tsaari vastu: see korraldati Venemaa parima (ja väidetavalt ainsa) võimaluse vastu saada vabaks, seaduste valitsetud õitsvaks kapitalistlikuks demokraatiaks.

See on sama väljavaade, mida härra Putin soovib praegu innukalt lämmatada. 1917. aasta muudab tema jaoks ohtlikuks mitte erinevused valgete ja punaste vahel, vaid sarnasus: mõlemal oli pakkuda ajaloolisi tupikteid nagu temalgi.