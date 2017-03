Hardi Tullus: lageraie alternatiivid – miks me neid ei kasuta?

Ei piisa, kui hõredaks raiutud metsa alla jõuab palju valgust, tuleb arvestada ka seda, et vanad ja suured puud ei võtaks mullast ära toitaieneid ja kuivadel kasvukohtadel noorte puude eluks vajalikku mullavett.

Samas on noortel puudel vanade puude all edukalt kasvamiseks väga head tingimused. Ükski puu ei ela metsas üksi, toimib tihe ja keeruline koostöö paljude mullas elavate organismidega, eriti väärtuslik on sümbioos seentega.

Kõik need koostöö vormid antakse vanade puude läheduses kasvama hakkavatele noortele puudele edasi. Tähtis on ka uute puude geneetiline päritolu. Kui idanevad samas kasvukohas looduslikus konkurentsis välja valitud puude seemned ja kasvab uus mets, siis on see parim, et tagada uue metsa elujõulisus. Samuti on turberaiete korral paremad tingimused selleks, et vana metsa samblad ja samblikud jõuaksid uuendatud metsakooslusse.

Säilikpuude nõue

Teine muudatus turberaiete ja valikraie regulatsioonides on otsus ära jätta puuliigiline piirang. Turberaieid on seni soovitatud peamiselt keskmise viljakusega männikute uuendamiseks. Võib julgelt lubada metsaomanikul katsetada neid raieviise ka kuusikute uuendamisel.

Seni on lähtutud peamiselt tormikahjustuse riskist, mis on hõredaks või häiludena auklikuks raiutud kuusikutes suurem kui teiste puuliikide puistutes. See on aga pigem teadmine, mida tuleb arvestada metsaomanike nõustamisel ja koolitamisel.

Kõik need muudatused on plaanis kehtestada majandusmetsade kohta – see on metsades, kus lageraie on lubatud. Piiranguvööndi metsades, seal, kus turberaieid ja valikraiet tohib teha, aga lageraied on keelatud, seadusemuudatust praegu ei tule.

Need arutelud on veel ees ja jäävad järgmisteks metsaseaduse korrastusteks. Juba seekord on aga kavas seadusse viia säilikpuude jätmise nõue kõigi uuendusraieviiside ja ka valikraie kohta, seni kehtis säilikpuude nõue vaid lageraie kohta.

Asjata halvustatud puupõllud

Metsanduskauged inimesed on väitnud, et meil polegi päris metsa, on vaid puupõllud. Tegelikult on Eesti metsad, ka need, mis kaitse alla võetud, valdavalt poollooduslikud. See tähendab, et midagi on inimene istutanud või külvanud, midagi on loodus lisanud ja midagi on ära raiutud. Maailma metsanduses, inimkonda puiduga varustades, on puupõldudel – plantatsioonilisel metsandusel – oluline koht, ja seda arvustada on rumal.

Tänu puupõldudele saadakse ligi pool maailmas tööstuslikult kasutatavast puidust ja teisalt on võimalik võtta rohkem looduslikke metsi kaitse alla.

Eesti on oma poollooduslike metsadega õnnelikus seisus ja jätkusuutlik. Seejuures on turberaietega puidu varumine ja metsade uuendamine üks kõige looduslähedasemaid viise. Püüame seda metsandusvõtet soodustada, propageerida ja metsaomanikke julgustada oma metsas säästlikult tegutsema.