Ivan Makarov: pagulaste heaolu ei saa kasvatada nende vastuvõtjate mustamise teel

Poliitik Kalle Muuli arvas, et pagulaste vastuvõtmine tuleb peatada, kuna jõhkrad kuriteod kahes Eestisse ümber paigutatud pagulasperes näitavad, et taustakontroll ei toimi. Muuli oponentide reageeringuid ühendab primitiivne loogika, siin vaid kaks näidet: vene Postimees avaldas loo «Vseviov: vägivald põgenike seas? Aga kas vägivalda eestlaste seas ei tahaks kommenteerida?» ja Õhtulehes ilmus Evelyn Höglundi artikkel «Naisi ei tapa Ahmed ega Ali, vaid eelkõige Andreas, Mikael, Daniel ja Marcus», kus oli viidatud ka Eesti vägivalla statistikale.

Milleks panna eesti inimesed nende endi maal tundma end süüdlastena, kui just tänu nendele on põgenikel kuhu tulla ja millest elada? Kui poliitik väljendab oma valijaskonna põhjendatud kartusi, siis võiks temaga diskuteerida, aga mitte nähvata omaenda rahvale: «ise oled selline». Nagu see, et meil on olemas Toomas Meola, vabandaks ka Brüsseli ujulas tegutsenud lapsevägistaja Eestisse toomist. Loogika «ise olete ju ka kaabakad, nii et üks ees või taga» alandab ka põgenikke. Ja kui nii võtta, siis kas pole julm suruda niigi hädas inimesed nõnda «kuritegelikku» keskkonda, nagu Eesti – vihma käest räästa alla?

Põgenikud on head kodumaata jäänud inimesed

Kõige kergem tee Kalle Muuli seisukoha toetamiseks oleks loetleda vaid mõned Euroopas toimunud juhtumid, täiendavalt hirmutades ja vihastades inimesi, kuid Muuli eesmärk pole ju kellegi vastu viha tekitada. Kaks meie riiki usaldanud naispõgenikku said meie vastutusalas rängalt viga, ja osutada sellele on riigimehe kohus. Muuli lähtub õiguskaitseorganite poolt tuvastatud faktidest - mis puutub siia see, et ka mõni meie kaasmaalane on kaabakas? Kui te just kohalikke kaasosalisi ei otsi.

Eesti õigusrikkumiste statistika Muuli arvamuse vastu välja mängimine on kahe otsaga as. Kui armastate protsente, siis arvutage ise: Eestisse on ümberjaotuskava alusel toodud sadakond põgenikku, ja nende siinviibimise väga lühikese ajaga on kahe naise vastu sooritatud rasked kuriteod, sealjuures pandi üks neist elusast peast põlema. Seega: üks protsent põlemapanemist, ja kuna eestlasi on teadagi «vaid üks miljon», siis peaks antud proportsiooni kohaselt ümberringi põlema kümme tuhat naist.

Põgenikud on enamjaolt head kodumaata jäänud inimesed, keda Eesti abistab tänu meie maksumaksjatest valijatele, kes annavad raha ja valivad võimu, mis otsustab nende antud raha eest võtta vastu abivajajad. Ja pagulaste heaolu ei saa karvavõrdki tõsta neid vastuvõtva pererahva mustamise teel, olgu see Rootsi või Eesti rahvas.

Õppigem juutidelt

Õppigem juutidelt, keda on aastasadu üritatud hävitada, aga nad jäid püsima ja lõid ka oma eduka riigi. Mitte tõmmates otseseid paralleele väga erinevate olukordade vahel, mitte eitades palestiinlaste õigust oma riigile, võiks siiski kõrva taha panna, et rahvas, kes tahab alles jääda, peab mõtlema kõigepealt oma inimeste turvalisusele.