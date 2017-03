Templirüütlid: kuhu nad siit kadusid?

Kui kedagi, siis just templirüütleid oli küllalt põhjust süüdistada ketserluses ja väärjumala kummardamises. Templirüütlid pidasid oma jumalaema kirikuid väidetavalt pühendatuks mitte Kristuse emale neitsi Maarjale, vaid Maarja Magdaleenale ja Kristuse pojale, rääkimata siis juba Maarjamaa nimetuse tõlgendusvõimalusest. Mis see muud saab olla kui ülim ketserlus?

Karja kihelkond ja Karja kirik, mille vastu templirüütlid tõenäoliselt põhihuvi tundsid ja kus Kristuse sõdalasvennad olid ennast ka juba ammu sisse seadnud (nende omanduses oli sealkandis kaks küla ja ilmselt ka kalajärv), kuulus aga just Saaremaa piiskopile. Teade ordurüütlite koosolust piiskopimeestega Karjas pärineb aastast 1254. Saaremaa piiskopi Heinrichi ja Saksa ordu vendade ürikust tollase maadejagamise kohta on lugeda, et kaks küla koos veekoguga Karjas, mis senini vendade valduses olnud, kuuluvad edaspidi Karja kirikule, aga ometi nõnda, et vendi omandusest, mida nad seni on vallanud, mitte mingil moel välja ei aeta. Neis vendades, kellele kuulus Karjas kaks küla, tuleb näha endisi Kristuse sõjateenistuse vendi. Sest Saaremaa eelmisel jagamisel paarkümmend aastat varem said oma osa ju nemad, mitte Saksa ordu vennad, ja küllap üritati oma kohalolekut säilitada hiljemgi.

Ajalugu teatud määral kordus

Templirüütlite lahkumise Ema maalt võiski suuresti põhjustada oht sattuda ketserina tuleriidale – koos asjaoluga, et väike jääaeg ei paistnud järele andvat, pigem otse vastupidi. Kui siit mindi, siis tõenäoliselt sinna, kuhu ei ulatunud väikese jääaja külm ja karm käsi. Mis aga kõige tähtsam – kus templirüütellikud ideaalid olid täies elujõus. Ajalugu teatud määral kordus. Kakssada aastat varem olid templirüütlid sunnitud maha jätma vaimse tugipunkti Poja maal, sedapuhku siis ka Ema maal.

Apostel Pauluse triaadis „usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus” (1Kr 13:13) on lootus kesksel kohal ja oli seda üsna kindlasti ka templirüütlite jaoks. Kui lootus kaob, hääbub ka usk ja armastus, see kõige tähtsam. Et lootus ei kaoks, tuli minna.

Saaremaa jääb saatuse hoolde

Templirüütli võimalik signatuur Karja kiriku lääneportaalil.

Veel üks oluline põhjus Saaremaa jätmiseks n-ö saatuse hoolde: poliitilised jõujooned Põhja-Euroopas muutusid. Ordu oli oluliselt nõrgestunud (1410, Grünwaldi lahing Poola, Leedu, Vene ühisvägede vastu). Poola-Leedu ühisriik oli kujunenud suurimaks impeeriumiks Euroopas. 1419 üritas Taani-Norra-Rootsi ühiskuningas Erik XIII Pommerist vallutada Eesti ordult tagasi Taanile. 1425 teatas Erik XIII ordu kõrgmeistrile, et võtab Saaremaa piiskopkonna oma kaitse alla. Järgmisel aastal väljendas ka Schleswigi hertsog ja Holsteini krahv Heinrich IV territoriaalseid nõudmisi Saaremaa suhtes. Saaremaa tulevik tundus tume ja loomuldasa ka Ema maa tulevik.

Kui Taani astus 15. sajandi alguses kohaliku orduriigi vastu välja, võis Soome ajaloolase Matti Klinge arvates olla veel säilinud arusaam vendide (ld keeles vandaalid) maast kui Läänemere idarannikult Soomeni ulatuvast rannikuhõimude ahelast või riigist. Taani kuningas nimetas ennast vendide-vandaalide kuningaks: Valdemar Atterdagist (kuningas 1340–1375) alates oli tema tiitel choning der Wende, aastast 1526 rex Vandalorum.

Kristuse sõjateenistuse vendadel oli taanlastega vana kana kitkuda. Ühinemisel Saksa orduga 1237 oldi sunnitud loovutama Toompea ja Põhja-Eesti (Rävala, Harju, Järva ja Viru) taas Taanile. Kroonik Kelch kirjutab, et paavst ei tahtnud kahe ordu ühinemisega nõustuda enne, kui Saksa ordu kõrgmeister Hermann von Saltza lubas loovutada Tallinna linna ühes Harjumaa, Virumaa ja Alutaguse provintsiga jälle Taani kuningale. Liivimaa saadikute jaoks oli see ülearu mõru pill: «Sest nad arvasid, et kõrgmeister poleks tohtinud ilma Liivimaa seisuste teadmata midagi Liivimaast ära kinkida, ning andsid ühemõtteliselt mõista, et nad palju meelsamini oleksid näinud, kui sel viisil toimunud ühinemine oleks hoopis ära jäänud. Aga nüüd oli asi aetud ja tegu tehtud …»

Ja justkui eelnevast vähe oleks – kerkis otsene ähvardus ida poolt: Moskoovia esiletõus, sh Slaavi-Vene kiriku iseseisvumistaotlused Bütsantsist. Oli ette näha Taani ja Vene lähenemist. Kes veel kui mitte templirüütlid pidanuks mõistma, kuhu need arengud lõppkokkuvõttes välja viivad.