Monika Kelle ja Kerli Tallo: Eesti liikluse argipäev: kinnisilmi sõitvad juhid

Eestis juhtub tähelepanu hajumise tõttu keskmiselt 2,1 õnnetust päevas, lisaks sattus eelmisel aastal 34 protsenti juhtidest ohtlikesse olukordadesse: kaldus oma sõidurealt kõrvale; ei märganud foori või liiklusmärki; äkkpidurdas, et eessõitjale mitte sisse sõita; eksis teelt; ei pannud tähele jalakäijat või jalgratturit.

Söömine, naviseadmega tegelemine, veepudeli avamine jms mitte ainult ei või olla, vaid ka on avariide põhjuseks. Paraku on roolis olija tähelepanu olnud mitmel juhul sedavõrd hõivatud, et ta pole oma teost arugi saanud. Näiteks kajastas Äripäev eelmisel aastal juhtumit, kus autojuht ei märganudki, et oli lapsele otsa sõitnud, sest oli niivõrd süvenenud oma nutitelefoni.

See osutab tõsiasjale, et ajal, mil inimene tegeleb mobiiliga, sõidab auto ilma juhita, ning mida rohkem on mobiiliga rääkivaid juhte, seda enam on meie teedel «isesõitvaid» sõidukeid, mis tehniliselt pole juhita sõitmiseks veel valmis.

Maanteeameti küsitlusuuringu järgi ei tahaks 52 protsenti roolikeerajatest tegelikult autojuhtimise ajal telefoni kasutada, kuid tunneb selleks kohutust, ning 35 protsenti juhtidest jääb vaevama, kui nad ei vasta sõidu ajal telefonile. 58 protsenti inimestest ei soovi, et kaasliiklejad märkaks nende seadusvastast mobiilikasutust.

Põhjused, miks ei olda vastutustundlikud, peitub peale vähese ohutunde ka surves olla 100 protsenti kättesaadav ja halb emotsioon, kui kõnele vastamata jätta. Eriti tajutav on sotsiaalne surve valdkondades, mis on seotud autojuhtimisega või põhinevad telefonitööl: kullerid, bussijuhid, transpordi- ja logistikatöötajad, müügispetsialistid jne.

Suure läbisõiduga ja kutseliste juhide seas on enim neid, kes ei ole nõus telefoni kasutamisest loobuma ja leiavad, et juhtimise ajal on hea telefonitsi asju ajada. Kaarel Rätsepa Haapsalu kolledži jaoks tehtud vaatlusuuring näitas, et 25 protsenti Pärnu linnas ning maakonnas sõitvatest liinibussijuhtidest kasutab mobiiltelefoni. See näitaja tõuseb hüppeliselt õhtuti (53%) ja nädalavahetustel (45%).

Just seetõttu on maanteeamet suunanud sel aastal teraviku ettevõtetele ja asutustele. Mobiilivabal päeval toimuvad liikluskoolitused peaaegu igas Eesti maakonnas. Liitunud on näiteks katuse- ja ehitustoodete firma, uksetehas, juustutööstus, teater, haigla, ent ka kaitseväe üksus.

Väikest teadlikkuse kasvu näitab seegi, et oma töötajate liiklusharidust on hakatud väärtustama ning see on aina enam osa ettevõtte mainest ja vastutustundlikkuse kuvandist. Oluline on paika panna reeglid, kuidas peaks toimima autoroolis olev töötaja, kellele tuleb kõne, ning vastupidi, millal ja mis olukordades helistada kolleegile, teades, et ta on sõidus.

Eestis on üle 550 000 mobiiltelefoni, mis tähendab väärkasutuse korral iga päev kuni pool miljonit liiklusohtlikku olukorda. Lubagem kõigil ohutult koju jõuda. Need mõned minutid, et vastamata või valimist vajav kõne võtta, leiab kindlasti teelt eemale parklasse keerates, lõunapausil, kohvinurgas või metsajooksul.