Lugeja kiri: kuhu te maksude eest põgenete?

Kiri saabus Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikult, kes lõpetas oma pöördumise nii: «Kirjutan maksuskeemist pikemalt Äripäevas ning kutsun Teid minu artiklit lugema.» Järgnesid soovitus ajalehte tellida, hind ja link Äripäeva tellimiskampaaniale. Võis aru saada, et programm genereerib automaatselt iga meilisaaja nime nii meili pealkirja kui ka algusse, nii võib igaüks oma nime sellesse pealkirja mõelda. Mis tollest automaadist välja oli tulnud, oli konkreetse Äripäeva ajakirjaniku kiri otse mulle.

Ma ei saanud vastust küsimusele, miks üks ajakirjanik teise poole niiviisi pöördub. Meiliaadressilt, millelt see automaadi genereeritud nimedega masspostitus oli läkitatud, saatis Äripäeva server automaatvastuse: «Adressaadi e-posti süsteemist ei leitud adressaadi e-posti aadressi.» Otse ajakirjanikule saadetud meil jäi aga vastuseta.

Korralikus väljaandes on toimetus ja talitus lahus. See tähendab, et sisu ja reklaam saavad kokku alles ajalehe külgedel. See tähendab, et ajakirjanik ei müü midagi ja reklaamiosakond ei otsusta sisu üle, muidu ei saa lugeja kindel olla, mis see on, mida talle pakutakse. Ma ei saanud selget vastust, kas Äripäeva ajakirjanik saatis ise müügimeilid välja, seepärast kaldun arvama, et Äripäeva reklaamiosakond kaaperdas ajakirjaniku tähtsa vara – ausa ajakirjanikunime –, saamata aru, mil määral see õõnestab ajakirjaniku usaldusväärsust.

Korralikus väljaandes müüb reklaamiosakond leheruumi kvaliteetse sisu juurde ja reklaamirahast kaetakse sisu tegemise kulutused. Kui väljaande toimetus ja talitus ei ole lahus, siis sealt võiks järgmise sammuna jõuda hinnakirjani, kui palju võiks maksta positiivne artikkel ettevõttest ja kui palju negatiivne artikkel ettevõtte konkurendist.

Vastuseks Äripäevale: ei põgene maksude eest, kuigi töötasin eelmise kümnendi välismaa ajakirjanikuna, aeg-ajalt kirjutan nüüdki välismaistele väljaannetele.

Madli Vitismann, merendusajakirjanik