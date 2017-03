Erki Loigom: Jordaania – Süüria sõja külje all, aga terrorismioht madal kui Kanadas

Küll aga on piiride taga toimuv avaldamas tugevat survet ka Jordaaniale. Millised on olnud Süüria sõja ja kõigi tänapäeva konfliktide ema, Iisraeli-Palestiina tüli mõjud Jordaaniale? Kas kuni prohveti endani ulatuva suguvõsa poolt valitsetava Jordaania kuningriigi stabiilsus on kuidagi ohus?

Jordaania on väike riik Lähis-Idas Süüria, Palestiina, Iisraeli, Iraagi ja Saudi-Araabia vahel. Vaevalt Eestist kaks korda suurema pindalaga territooriumil elab peaaegu 10 miljonit inimest, kes on enamasti koondunud viljakatele põhja- ja läänealadele. Enamiku riigi pindalast moodustab elamiskõlbmatu kõrb. Asustuse paiknemise tõttu on Jordaania ideaalne maa omal käel rändajale. Rendiautoga on võimalik nädalaga näha ära kõik oluline – kohustuslikud vaatamisväärsused riigi keskosas, nautida Punase mere laineid ja müstilist beduiinide kõrbeelu lõunas ning uurida Süüria sõja mõjusid põhjas. Teed on valdavalt heas korras. Pealinn Amman on küll suur, kuid turistile huvipakkuv on koondunud lähisidalikult kihisevasse vanalinna, mis on läbitav lausa jalgsi. Autoga Ammanis liiklemine on korralik väljakutse, sest liikluseeskirjadest on jordaanlastel omamoodi arusaamad. Täiskindlustus rendiautole on seega rangelt soovituslik.

Turismisektor kannatab Lähis-Ida halva maine tõttu

Jordaania majandus on olnud ajalooliselt väga suuresti sõltuv turismist. Hiilgeaegadel on turismi- ja teenindussektori osakaal majandusest olnud viiendik. Nüüd on see kukkunud viie protsendi tasemele ja riiklikult seatud eesmärk on jõuda kaheksa protsendini. Turistide üldarvudes on kukkumine olnud julm – 8,5 miljonilt 2010. aastal 5,3 miljonini eelmisel aastal. On küll äärmiselt mugav olla turismimagnetites Petras ja Wadi Rumis üks väheseid kulgejaid tühjadel radadel, kuid kohaliku tööhõive ja majanduse jaoks on tegemist katastroofiga.

Petra varkamber. / Erki Loigom

Jordaania visiitkaardiks kujunenud nabatealaste iidses linnas Petras, kus parimatel päevadel tuli imelise Varakambri pildistamiseks järjekorras seista, võib nüüd leida inimtühje hetki kataloogipiltide tegemiseks. Kolme tuhande külastaja asemel käib seda moodsaks maailmaimeks nimetatud kompleksi vaatamas poole vähem turiste kui harjutud. Hotellide omanikud kurdavad rekordarvu broneeringute tühistamiste üle. Uute majutusasutuste ehitamine on jäänud soiku ja hinnad kohalikes söögikohtades on tõusnud kõrgustesse.

Kui varem moodustasid Jordaania külaliste enamuse inglased, sakslased, venelased ja skandinaavlased, siis nüüd on turistid peamiselt sisemaised või teistest araabia maadest ning olulise osa moodustavad näiteks hiinlased. Riigil on olemas turismiga tegelev ministeerium, kus luuakse väga suure pühendumusega riigi kuvandit ning arendatakse turistidele suunatud pakette ja lahendusi. Viisaprotseduurid piiril on viidud seninägematult lihtsateks – viisa lööb passi seda kontrolliv ametnik ning oledki ülisõbralikus riigis, kus hüüatus «Welcome to Jordan!» (Tere tulemast Jordaaniasse!) on kasutusel teretuse asemel.

Jordaania on tõesti turvaline. Faktidest kõneledes on riik terrorismiohu tasemelt hinnatud Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga samale tasemele. Taimaa, Prantsusmaa, Türgi või Egiptus asuvad selles kurvas edetabelis oluliselt halvematel kohtadel. Turistide heaolu on jordaanlastele auküsimus ja seda võib iga riigis viibinud turist kinnitada. Erinevalt Egiptusest või Marokost on Jordaanias ka turistilõksudes mõnus viibida, ebameeldivat kleepivat kaubandust praktiliselt ei eksisteeri. Seda enam sunnib missioonitunne minema ja sooritama mõne ostu vähestest avatud suveniiripoodidest, kust lahkumine viibib pakutud tee- või kohvitassi nautimise tõttu.