Siiri Sisask: üheksa metsaraiet puudutavat küsimust keskkonnaministrile

Kolm aastat tagasi juhtus selline lugu, et sõitsin maikuus autoga mööda üht suuremat asfaltteed, kui panin korraga tähele parasjagu tee kõrval toimuvat lageraiet! Pani küll väga imestama, maikuus ei tohiks ju metsa lindude pesitsuse tõttu raiuda? Aga ei! Suur harvester kangutas järjekindla jõhkrusega muudkui puid maha ja seda oli tõesti õõvastav näha. Helistasin keskkonnakaitsesse ja küsisin, kas selline tegevus on ikka lubatud. Malbe naishäälega ametnik vastas sealt mulle: «Jah, tohib küll.» Vastus oli öeldud sedavõrd iseenesestmõistetava tooniga, et mul tekkis tunne, kas juhuslikult pole ma ilmaelust kuidagi valesti aru saanud.

Niivõrd imelik, mõtlesin. Et kuidas saab nii olla? Vanasti ju, nagu mu kadunud naabrimees Hukogi kõneles, olla metsarahu – viisakusest looduse vastu – määratud ära hetkest, mil rändlinnud saabuvad, kuni hetkeni, kui pojad pesadest väljas. Et suvel metsa lihtsalt üldsegi ei tehta.

Mõtlesin, et midagi peab olema riigis kindlasti viltu või jäetud tegemata. Ei saa ju selliseid tähtsaid asju jätta kellegi suva järgi otsustada, sest metsamaa omanikule võib kuuluda küll kindel maalapp, aga tegelikult ulatuvad metsa kujunemise juured palju sügavamale, nii ajas kui ka ruumis, ja sisulises mõttes jääb mets ikkagi isikliku omandi üleseks nähtuseks. Nii et tahaks tõesti teada, miks on kevad-suvine raierahu jäetud erametsa omanikele soovituslikuks, samas kui riigimetsas on see kohustuslik? Tahaks teada, mis on sellise vahetegemise põhjuseks? (1)

Et eelmisel aastal Tuhalas konnakotka pesapuu harvester maha lõikas ja pesas olnud poeg selle tagajärjel hukkus, oli seega riigi poolt selge õlakehitus ja läbi sõrmede vaatamine. Ja tegelikult, riik oleks pidanud ise sellise teo eest trahvi saama, sest pole oma seadusega pesitsusperioodil keelanud metsas raietöid teha. Vaevalt, et riik hakkab trahvima iseennast või ametnikku, kes väljastas raieloa. Kuid süvitsi mõeldes, on selle teo tagajärg just riigi enda süü.

Võib arvata, et ehk määrati hiljem trahv ka kotkapuu langetajale, aga küsiks otse, et mis kasu on sellest loodusel? (2) Kas said sisulist hüvitist kotkad, kelle poeg oli oma pesas abituna tiibu alles kasvatamas? Nii toimub mõndagi muud taunitavat, ja üha ja aina. Lõhutakse ka teid, mida hiljem korrastama keegi pole kohustatud jne. Miks ei ole erametsa omanikud kohustatud tööde järgselt korrastama teid juhul, kui need on ka üldkasutatavad? (3)

Kuid küll inimesed muretsevad enda pärast, lugusid meediast leiame ohtralt, et mida kõike ülekohtust maailmas sünnib. Ent loomad ja linnud ju meile ustele koputama ei tule, et oma õiguste eest seista. Ega paluma. Ega kaebekirju kirjutama. Selleks peakski olema konkreetne ja üheselt tingimusi äramäärav metsaseadus! Aga ei ole meil sellist seadust, sest meie seadus on seaduserikkumist võimaldav. Meie seadus flirdib äriga, vilgutades talle fooris punase tule asemel hoopis kollast. Aga väga valel ülekäigurajal!