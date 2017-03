Viktor Turkin: epistel justiitsministrile

«Ametivõimudel lasub kohustus tagada vanema ja lapse vaheline suhtlus ka siis, kui vanemate endi vahelised suhted on konfliktsed» (Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) otsus Santilli vs. Itaalia). «Vanemate suutmatus omavahel kokkuleppele jõuda pole ametivõimude tegevusetuse õigustuseks» (EIKi otsus Z. vs Poola). Just eeltoodud põhimõtete rikkumine on tinginud EIKi arvukaid karmitoonilisi otsuseid erinevate Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kohta. Neist seisukohtadest juhindus ka Tallinna halduskohus oma kahe aasta taguses otsuses, millega mõisteti riigivastutuse korras välja 7500 euro suurune hüvitis isale, kes polnud saanud kolm aastat oma lapsega suhelda.

Kohtulahendi täitmise tagamine on riigi põhiseaduslik kohustus ning seda ka lahendite puhul, mis käsitlevad lapsega suhtlemis korda. EIK on näinud selliste lahendite tagamata jätmisel Euroopa inimõiguste ning põhivabaduste konventsiooni artikli 8 rikkumist, mis tagab muuhulgas austuse perekonnaelu vastu (EIKi otsus Pakhomova vs. Venemaa). Aastaid vanemast lahusolnud laps võib temast võõrduda; ka mida aeg edasi, seda raskem on lahendit täita. Eestis võib õigusliku absurdihuumori tipuks lugeda ühe Harju maakohtu kohtuniku kohatut taotlust põhiseadusliku järelevalve algatamises suhtluskorra täitmist reguleeriva seadusesätte tühistamiseks, mille riigikohus pika selgitusega läbivaatamatult tagastas (RK 3-4-1-28-15).

Kehtiv Eesti Vabariigi seadusandlus võimaldab suhtluskorra ja hooldusõiguse asjus algatada sedavõrd erinevaid ja kauakestvaid kohtu- täite- ja haldusmenetlusi, et need menetlused on kaotanud oma eesmärgi. Arvukatel juhtudel toimub igasuguse resultaadita menetlemine menetlemise pärast, kuid kohtusse pöördunud vanema probleem on kestvalt lahenduseta. On õige, et suhtluskorra määruse täitmine on esmajärjekorras lapsevanemate omavahelise hea tahte ja koostöö küsimus, kus lapsevanemad peaksid unustama oma isiklikud vajadused ja seadma esikohale lapse huvid, kuid kohtulahendi sundtäitmise efektiivsesse regulatsiooni peaks see konfliktsituatsioon olema juba sisse kirjutatud. Ehk teisisõnu peaks suhtluskorra kindlaksmääramise kohtulahendi sundtäitmise regulatsioon toimima ka juhul, kui üks kohustatud isikutest seda järjepidevalt täita ei soovi. Vastava valdkonna regulatsioon peabki olema konfliktikeskne ja suunatud selle lahendamisele, sest konfliktita poleks midagi vaja ka sundkorras täita.