Karin Dean: rahupreemia saanud Myanmari peaminister vaatab vaikides pealt vähemusrahvaste hävitamist

Paljud arvasid, et Myanmari vabadusesümboli Aung San Suu Kyi ülekaalukas valimisvõit 2015. aasta novembris teeb lõpu maailma ühele pikimale, 60 aastat kestnud sõjaväeliste režiimide jadale. Üle 17 aasta koduarrestis istunud ja Myanmari Nelson Mandelaks nimetatud Suu Kyi oli aasta tagasi moodustamas uut valitsust. Veel viie aastat eest poleks keegi uskunud, et rahva poolt hellitlevalt Leediks kutsutud 71-aastasest naisest saab de facto valitsusjuht ja kolme ministriportfelli omanik. Ometigi läks 2016 ajalukku just sellisena ja kogu demokraatlik maailm tervitas sündmust kui otsustavat võitu riiki räsinud kurjuse üle. Lihtsaimgi loogika ütles, et edaspidi sai kõik vaid tõusujoones minna.

Suu Kyi juhitud põhivoolu opositsioonipartei National League for Democracy võitis ülekaalukalt mitte ainult riigi keskosas põhirahvuse bamarite piirkondades vaid koguni viies Myanmari seitsmest rahvusosariigist. See on eriti tähelepanuväärne saavutus, kuna Myanmaris on võim koondanud põhirahvuse bamarite valitsuste kätte, mis eirab seda, et riik loodi 1948. aastal bamarite ja erinevate väiksemate rahvuste föderaalse liiduna. Vähemuste poliitiliste, aga ka majanduslike ja kultuuriliste pürgimuste ignoreerimine on tõuganud enamiku rahvuseid oma õigusi nõudma organiseeritud relvastatud vastupanuliikumise teel.

«Me hääletasime muutuste poolt,» kommenteerisid oma pragmaatilist valikut häälekasti juures katšinid Põhja-Myanmaris asuvas Katšini osariigis, kus Katšini Iseseisvusorganisatsioon (KIO) autonoomiat ja föderaalset liitu nõudes pole alla kirjutanud valitsuse vaherahutingimustele. Katšinid nagu paljud teisedki vähemused andsid Suu Kyile võimaluse – ta tõepoolest on ainus tsiviilisik, kes suudaks kindralite võimu otsustavalt kärpida. Tal on kasutada kogu rahva mandaat, demokraatliku maailma toetus, oma isiklik karisma ning positsioon riigi ja armee rajaja kindral Aung Sani tütrena. Leedi lubas olulised teemad ka üles võtta – sealt, kuhu need pärast tema isa mõrvamist 1947. aastal jäid, ehk et kokku kutsuda föderaalset Myanmari arutav 21. sajandi Panglongi konverents. Just sellist poliitilist korraldust pidas Birma rajaja realistlikuks brittide erinevatest koloniaalvaldustest kokku klopsitavas riigis, ning arutas seda omal ajal Panglongis koos vähemusrahvuste juhtidega.

Katšini Iseseisvusorganisatsiooni sõdurid Katšini osariigi pealinnas Myitkyinas festivalil 2003. aastal. Nende avalik osalemine festivalil oli võimalik vaid vaherahu tingimustes. / Karin Dean

Ent täna kritiseerivad Suu Kyi valitsust väga paljud nii riigis kui ka rahvusvaheliselt. Vähemused leidsid tõestuse oma kahtlustele, et ühtki bamarit siiski usaldada ei saa: kui eelnev valitsus pommitas «vaid» aeg-ajalt hävituslennukitelt KIO alasid, siis 2016. aasta augustis alustati igapäevaseid rünnakuid mitmekordistatud jõududega vahetult enne Panglongi rahukonverentsi. Senised rahuläbirääkimised pole rahuldavaid tulemusi andnud, sest vastupanurühmitustelt oodatakse valitsuse tingimustega nõustumist.

Sügavam tundub olevat aga just rahvusvaheline pettumine. Silma paistab Leedi-suunaline kriitika riigi edelaosas elavate muslimitest rohingyade kallal toimuva vägivalla teemal – erinevad inimõigusorganisatsioonid ja isegi Kagu-Aasia naabrid Malaisia ja Indoneesia on Suu Kyile esitanud genotsiidisüüdistuse. Rohingyadest vähemusrahvust on rõhunud kõik Myanmari valitsused, ent alates oktoobrist armee poolt käiku lastud põletatud maa taktikat võib pidada viimaste aastate jõhkraimaks. Isegi Suu Kyi Nobeli preemia laureaatidest kolleegid kirjutasid avaliku kirja ÜRO julgeolekunõukogule, väljendades pettumust, et 1991. aastal demokraatia ja inimõiguste rahumeelse edendamise eest rahupreemia pälvinud naine laseb Rwanda, Bosnia ja Kosovo tragöödiatega võrreldaval olukorral kesta oma riigis. Novembris ÜRO julgeolekunõukogu ka teemat suletud uste taga arutas.