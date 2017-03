Andrei Hvostov: kas omariikluse ja kultuuri üheaegne hoidmine on liiga suur koorem?

Näiteid Iirimaalt ja Luksemburgist

Kas omariiklus on rahvuskeele püsimise garant? Euroopast on võtta kaks näidet: Iiri vabariik ja Luksemburgi suurhertsogiriik, mis ei saa(nud) selle ülesandega hakkama. Iirimaa näide on eestlasele ehk kõnekam, sest ajaloolisi paralleele iirlaste ja eestlaste saatuse vahel on meil tõmmatud meelsasti. Iiri keele allakäik oleks pikema referaadi teema, siinkohal piirdun statistikaga: praegu suudab põlist keelt rääkida vaid kaks protsenti iirlastest. 1841. aastal registreeriti Iirimaa rahvaarvuks kaheksa miljonit inimest, kellest rääkis emakeelt neli miljonit. Pooleteise sajandiga 50 protsendilt kahele protsendile. Selline dünaamika andis iiri rahvuslikele poliitikutele põhjust tulla XIX sajandi lõpus välja plaanidega Iirimaa «deanglitseerimiseks».

XX sajandi alguses välja kuulutatud omariikluse üheks eesmärgiks pidi saama esivanemate keele taastamine. Iiri lapsed õpivadki tänapäeval kõikidel haridusastmetel kokku 14 aastat põliskeelt, aga rääkima nad seda ikkagi ei hakka. (Väidetavasti oskab iga iirlane kindla peale vaid ühte iirikeelset lauset: «An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?», mis tähendab «kas ma võin minna tualetti?»; eluliselt vajalik lause, milleta koolis tunni ajal ruumist välja ei lasta.)

Luksemburgi suurhertsogiriigis võeti alles 1984. aastal vastu seadus, mis kehtestas letseburgi keele riigikeelena. Seadus ei täpsustanud, mida see tähendab. Seaduse kolmandas artiklis öeldakse, et asjaajamise keelteks on prantsuse, saksa või letseburgi keel ning neljandas artiklis öeldakse, et ametlikele kirjadele tuleb vastata «võimalust mööda» selles keeles, mille on esimene korrespondent valinud. Kuna määratlus «võimalust mööda» jääb ebamääraseks, siis juhtub pigem nii, et võidavad suured keeled – prantsuse ja saksa. Ka koolis on «riigikeel» vaselapse rollis: seda õpetatakse põhikoolis üks tund nädalas. Kõrgemates kooliastmetes «riigikeele» õpe puudub.

Grenzstein nägi meie praegust keelesituatsiooni ette. 1888. aastal kirjutas ta ajalehes Olevik järgmised mõtted: «Kes võõraid keeli oskab, see on sagedasti otse sunnitud, oma emakeelt siit ja säält võõra keele hea eeskuju järgi harima. Oma kuld on armas, aga ka võõras kuld hiilgab. Sellepärast ei ole mitte tarvis oma emakeelt võõraste keelte mõjuduse eest luku taha panna: harigem oma keelt kauniste võõraste eeskujude järele [—] mida kõrgemini keel haritud, seda kergem tema rääkijatel uus keelt õppida, seda kergem neil võõrale rahvale ligineda, seda kergem neid ümber rahvastada.»

Ja siin me praegu olemegi. Inglise keel trügib sisse uksest ja aknast ning rahvuse parimad tütred ja pojad, kes peaksid tendentsiga võitlema, on tegelikult selle soodustajateks, sest Eesti Vabariik on siinse kandi üks lõimunumaid riike ja see on ametlikult kuulutatud vabariigi püsimise tagatiseks. Lõimumise keel on aga inglise keel.

Kuidas teha nii, et Laari- ja Vahtre-taolised tublid rahvuslased läheksid maakoolidesse kannelt mängima ja kaunis emakeeles rahvuslikke ideaale edasi andma? Nad tuleb vabastada omariikluse rängast koormast.

Ma ei ütle, et Vene tankide naasmine Eestisse on lahendus, aga kui keegi tahab mu juttu sedasi tõlgendada, siis ma ei hakka ka vastu vaidlema.