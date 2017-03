Erki Pisuke: kiirlaenuärimehed on asunud tegutsema hoiu-laenuühistu nime all

Usaldusväärsed ühistud koondunud Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu

Tuleb rõhutada, et kiirlaenuühistud ei tohiks aga kuidagi varjutada nende hoiu-laenuühistute tegevust, kes ühistegeliku rahastuse põhimõtteid nõuetekohaselt järgivad. Sellised hoiu-laenuühistud on koondunud Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu, mis on juba turul end pikalt tõestanud hoiu-laenuühistuid ühendav organisatsioon. Hoiu-laenuühistute liitu kuuluvad Tartu Hoiu-laenuühistu, Leie Hoiu-laenuühistu, Kehtna Hoiu-laenuühistu, Kambja Hoiu-laenuühistu, Maaelu Edendamise Hoiu-laenuühistu, Saaremaa Hoiu-laenuühistu ja Põlvamaa Hoiu-laenuühistu ja Eesti Evangeelne Luterlik Hoiu-laenuühistu.

Tegelikult on hoiu-laenuühistu seaduses piisavalt usaldusnormatiive ja laenude väljastamise reegleid, et tagada ühistu hoiustajate kaitse ja ühistu riskide konservatiivne juhtimine. Neid norme ka liidu liikmesühistud järgivad. Probleem on aga selles, et keegi peale ühistu revisjonikomisjoni ja audiitori normatiivide järgimist ei kontrolli. Samuti ei too audiitori märkusega otsus ühistule kaasa mingit tõsisemat tagajärge. Seetõttu kiirlaenuühistute puhul nimetatud kontrollmehhanismid ei toimi. Mida siis teha, et olukorda parandada?

Riiklik järelevalve ei pruugi aidata

Esimesena võib pähe torgata mõte riiklikust järelvalvest nagu seda tehakse pankade puhul, kelle tegevust kontrollib Eestis finantsinspektsioon. Järelvalve on seotud aga kahe probleemiga. Esiteks on tegevusloa taotlemine kulukas ja aeganõudev protsess. Paljudele väiksematele hoiu-laenuühistutele Eestis tõenäoliselt isegi liiga kulukas. Teiseks tuleb pärast tegevusloa saamist finantsinspektsioonile igal aastal maksta järelevalvetasu, mille summa sõltub tegevusmahust, kuid võib teatud tingimustel olla ebamõistlikult suur. Väiksematele ühistutele oleks riiklik finantsjärelvalve seega selgelt liiga koormav. Kuid kas järelvalve aitaks piirata ka n-ö kiirlaenuühistute tegevust?

Sellele küsimusele on juba märksa keerulisem vastata. Kui tuua paralleele hiljutise krediidiandja tegevusloa menetlusest, siis suured kiirlaenufirmad olid ühed esimesed, kellele finantsinspektsioon tegevusloa väljastas. Mis puudutab bürokraatiat ja formaalsete nõuete täitmist, siis selles osas paistab, on kiirlaenufirmad eeskujulikud. Neil on piisavalt kapitali, et osta sisse vajalikus mahus õigusabiteenust ja kohandada oma tegevus ümber uue reeglistikuga vastavaks.

Seega ei pruugi järelvalve kiirlaenuühistute tegevust praktikas ohjeldada. Küllap heade rahaliste võimalustega kiirlaenuärimehed leiavad lihtsalt ühistu kaudu uued finantsinstrumendid, kuidas sama tegevust edasi teha ja hoiuseid kiirlaenude jaoks edasi kaasata. Seega ei annaks riiklik järelvalve kiirlaenuühistute suhtes üsnagi tõenäoliselt soovitud tulemust.

Rääkides veel liitu kuuluvatest hoiu-laenuühistutest, kellest mõni on tegutsenud juba rohkem kui 25 aastat. Mitte ühelgi aastal pole ühistutel riiklikku järelvalvet olnud. On fakt, et selle aja jooksul pole mitte ükski Eesti Hoiu-laenuühistute Liitu kuuluva hoiu-laenuühistu hoiustaja oma rahast ilma jäänud põhjusega. Sellest järeldub, et hoiu-laenuühistute puhul on tegemist väga stabiilse finantsasutusega.

Samal ajal on aga pankrotistunud paljud pangad, kes on alati olnud ka riikliku järelvalve all. Ometi pole järelvalve ja ranged pangandusregulatsioonid ise halvimat stsenaariumit suutnud ära hoida. Riikliku järelvalve võimekus krediidiasutuste pankrotti ära hoida tundub olevat üle hinnatud. Ka praegu tuleb Euroopast metsikus koguses pangandusregulatsioone, millega näiliselt tekitatakse turvalisust, aga tegelikult piiratakse laiemalt majanduse arengut, sest pangad peavad Rain Lõhmuse sõnu kasutades eeskätt tegelema oma maja püsti hoidmisega. Ka järelvalve ühistute üle kardetavasti pigem suunaks suure osa töö- ja raharessurssi järelvalvega seotud kohustuste täitmisele ning pidurdaks seetõttu ühistulise panganduse arenguvõimalusi.